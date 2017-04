El Mallorca se ahorra el sufrimiento (1-0)

Sufrirán los seguidores del Mallorca el descenso a Segunda división B, pero no tendrán que pasar demasiada pena, porque el equipo bermellón bajará por la vía rápida a la categoría de bronce. No hará falta ni llegar a las últimas jornadas. La derrota de este domingo ante el Zaragoza (1-0) vuelve a dejar claro que los isleños no tienen opción alguna. Más aún, si tenemos en cuenta que frente a los maños, los de Sergi Barjuán no han sido capaces de tirar a puerta ni una sola vez en toda la primera mitad.

Un gol de Ángel en el 35 de la primera mitad ha sido suficiente para que el conjunto local superase a un Mallorca que con su tercer entrenador de la temporada no h mejorado ni mucho ni poco: sigue siendo el mismo equipo temerato, inoperante e incapaz de plantar cara a cualquier rival.

El descenso es solo cuestión de semanas, y ahora la cuestión es saber cuándo se convertirá en matemático lo que hoy ya todo el mundo tiene claro: que tras 35 años en la élite del fútbol español, el Real Mallorca dejará el fútbol profesional.

De momento, el próximo sábado (16.00 horas) los mallorquinistas recibirán en el estadio de Son Moix al Córdoba. Quizás ya un buen momento para dejar claro a Maheta Molango lo que los seguidores piensan de una gestión nefasta y bochornosa que acabará con el un histórico de 101 años en Segunda división B.