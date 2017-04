“No apoyaría a Díaz sin comprender la identidad de Cataluña o Balears”

El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho este jueves de la candidata a la secretaría general del PSOE, Susana Díaz, que no la respaldaría si “no tuviera una perfecta comprensión de la marcada identidad de territorios como Cataluña o Baleares”.

Así se ha expresado el ex presidente al inicio de un acto de apoyo a Susana Díaz en Palma, donde ha llamado a “romper el prejuicio político del proyecto de Andalucía en el PSOE” y ha mantenido que Andalucía “interpreta y defiende esa visión de la España plural”.

“Sé muy bien, porque he hablado con ella muchas veces, que esa visión de la España plural la vamos a comprobar en su discurso y su hacer político”, ha manifestado.

Según Zapatero, Andalucía es una comunidad “con una personalidad muy marcada” y “muy comprometida con el proyecto global de España”.

“Si hay algo en lo que tengo un diálogo muy fecundo con Susana Díaz es sobre la visión de España”, ha recalcado Rodríguez Zapatero, que ha reconocido sentirse atraído por la idea de tener “por fin” a una mujer como secretaria general del PSOE o como presidenta del Gobierno.

Zapatero también cree que Díaz reúne “las condiciones para un liderazgo de unidad e integración” algo que “consiguió en Andalucía” donde “ganó a la primera”. “Tiene un proyecto de país, criterio y personalidad”, ha añadido el socialista.

Aina calvo: “Díaz aspira a liderar el país, no sólo a la izquierda”

Por su parte, la ex alcaldesa de Palma, Aina Calvo, ha considerado que “tener un ex presidente que se posiciona y viene a debatir con los militantes es un lujo” y ha destacado que Díaz “representa a un partido socialista que aspira a liderar el país, no sólo a liderar la izquierda” ya que “donde se transforman las cosas es desde la acción de gobierno”.

Además, Calvo ha aplaudido que la candidatura de Díaz “suma personas de diferentes trayectorias, generaciones y zonas” y es “un proyecto muy integrador, diverso y plural como ha sido siempre el PSOE y el país”.

También cree que ser presidenta de una institución como la Junta de Andalucía “demuestra fortaleza y capacidad de escucha”.

Por otra parte, Aina Calvo cree que el apoyo a los diferentes candidatos dentro del PSIB es “pluralidad” y que “la diversidad es fuerza, no debilidad”.