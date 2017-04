Calvià acoge entre este jueves y el viernes el ‘Smart Island World Congress’. Se trata de un encuentro en el que han coincidido el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la presidenta del Govern, Francina Armengol. Algo que ha levantado mucha expectación, dada la próximidad de las primarias socialistas.

Y es que, Zapatero ha apoyado desde el primer minuto a la presidenta andaluza, Susana Díaz. De hecho, él ha sido uno de los que la ha animado a presentarse como candidata a la Secretaría General. Mientras que, por su parte, Armengol, siempre ha dejado claro que no veía con buenos ojos dicha candidatura. Tanto es así que, la dirigente del PSIB fue una de las máximas defensoras del NO es No de Sánchez. Aunque, finalmente se ha decantado por apoyar la candidatura de Patxi López, que intenta aglutinar a quienes, según ellos, quieran unir de nuevo al PSOE.

¿Servirá este encuentro para acercar posturas de cara a lo que ocurra tras las primarias? ¿ O evitarán hablar del tema? Habrá que esperar pues, a ver cómo transcurre esta primera jornada del ‘Smart Island World Congress’. Una jornada en la que esta previsto que se traten temas relacionados con la sostenibilidad ambiental, las fórmulas de retención de talento y las nuevas tecnologías.

El congreso ha sido promovido por el Ayuntamiento de Calvià y el Consell de Mallorca. Además de estar organizado por la Fira de Barcelona. En él se prevé la participación de 1.500 congresistas y 120 representantes de islas de todo el mundo. Entre los que destacan figuras de ámbito nacional e internacional. Por ejemplo, los ministros de turismo de Cuba, Malta o República Dominicana, a nivel internacional; y nacionales, como el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero; del Director Ejecutivo de UN Habitat, Joan Clos; la presidenta del Govern, Francina Armengol; y el del presidente del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat.

De modo que, según el presidente del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, se trata de una oportunidad “inmejorable” para promocionar Mallorca como “un destino inteligente, atraer un turismo de calidad, compartir conocimientos y experiencias con territorios insulares”.