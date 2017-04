El primer ‘Smart Island World Congress’ se despide con la entrega de premios

La cita Smart de Mallorca culminó anoche con una cena de gala y una ceremonia de entrega de galardones, con el propósito de reconocer y promover las iniciativas que los gobiernos insulares están implementando en sus territorios.

En total fueron seis premios: a la mejor isla inteligente; al mejor proyecto arquitectónico y urbanístico; a la mejor destino smart; a la iniciativa más innovadora; el desarrollo más sostenible; y al proyecto más innovador en materia cultural.

Así, el proyecto La Palma Smart Island (La Palma Isla Inteligente) recibió el primer premio Smart Island, mientras que en la Categoría Desarrollo Urbano el galardón fue para ‘Port Louis Smart City Concept Plan (I. Mauricio).

En la Categoría Smart Destination el galardonado fue ‘The island on the way of sustanaible development and its management of scarcity resource’ (Bora Bora); en la Categoría Iniciativa Innovadora el premio recayó para ‘Port-PVEV Malta’ (Malta). El premio de la Categoría Desarrollo Sostenible lo recibió ‘Cabeólica’ (Cabo Verde) y, por último, en la Categoría Innovación Cultural fue para ‘App de Cultura’ (República Dominicana).