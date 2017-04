Iñaki Urdangarín ha presentado su anuncio del recurso contra la sentencia del caso Nóos en la Audiencia Provincial de Palma. Pero, no ha sido el único, su ex socio, Diego Torres, el ex president balear Jaume Matas, Fiscalía, Abogacía del Estado, la Abogacía de la Comunidad y Manos Limpias también han presentado sus respectivos anuncios.

Por su parte, la Infanta Cristina ya anunció su decisión “personal” de que sus abogados no recurriesen.

El plazo para anunciar los pertinentes recursos en la Sección Primera de la Audiencia termina hoy a las 15.00 horas.