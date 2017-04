Rafa Nadal conquista su décimo Torneo de Montecarlo

Rafa Nadal ha conseguido su décimo torneo de Montecarlo, logrando un hito en la historia de la ATP al convertirse en el único hombre en la era Open en lograr algo similar, tras vencer a su compatriota Albert Ramos (6-1, 6-3) en la final del Masters 1.000 monegasco que se ha disputado este domingo en la pista Raniero III del Principado.

El tenista balear, cuarto cabeza de serie, se ha impuesto en un partido más cómodo de lo esperado a un Albert Ramos que no pudo plantearle batalla. El catalán comenzó de forma dubitativa, no encontrándose con el juego que había demostrado a lo largo del torneo, y eso se lo hizo pagar un Nadal que llegaba más descansado tras su victoria por la vía rápida en semifinales. Cuando quiso entrar en el partido, el exnúmero 1 del mundo ya se había puesto el mono de campeón.

Nadal logró, tras tres finales disputadas en este 2017 que se contaban por derrotas, levantar los brazos como ganador de un trofeo. No pudo hacerlo en Australia, ni tampoco en Acapulco ni en Miami. Pero más allá de su primer título del año, este décimo Masters 1.000 de Montecarlo es su consagración como uno de los mejores tenistas de la historia.

Es el primer hombre de la era moderna del tenis que ha logrado ganar diez veces una misma competición. Es el primero también en ganar 50 torneos en tierra batida. Y, además, ha llegado a la cifra redonda de 70 títulos en el World Tour.

Ramos demostró en el primer juego que la victoria no le iba a resultar sencilla a su compatriota. Remontando un 0-40 en contra en su primer servicio, logró adelantarse. Sin embargo, ahí se acabó la batalla que planteó en una primera manga en la que, tras media hora, Nadal logró llevar a su cuenta particular. Un Nadal muy sólido cuando servía y fuerte desde el fondo de la cancha, no encontró oposición en su rival que, tras regalar dos servicios, vio que la primera batalla se le escapaba, 6-1 al final.

En la segunda manga, comenzó mucho más consistente el tenista de Barcelona, que no se amilanó a pesar de lo abultado del resultado de la primera. Ramos empezó a subir a la red, generando más problemas a su rival que, aun así, no dejó de competir a su mejor nivel en el torneo. Pero en el quinto juego del set, el manacorí consiguió el ‘break’ (2-3), volviendo a llevar la iniciativa, y luego lo confirmó con un juego en blanco (2-4). Con todo, respondió contundente Ramos, con juego en blanco a su vez, pero ya era demasiado tarde.

Nadal no le dejó más oportunidades y, tras seguir sólido con su saque y volverle a arrebatar uno a su rival, puso el definitivo 3-6 en el marcador, que le dio el set y el partido. Tendrá que seguir peleando Ramos para lograr su primer Masters 1.000 en la ATP, al igual que tendrán que seguir peleando los tenistas españoles por ganarle al mallorquín en una final.