Un alcalde francés: “No quiero dedicar mi vida a unos imbéciles”

Daniel Delomez, el alcalde de la localidad de Annezin, en el departamento de Norte-Paso de Calais, ha amenazado con dimitir tras conocer la victoria de la ultraderechista Marine Le Pen en su pueblo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas. “Puede que dimita porque no quiero dedicar mi vida a unos imbéciles”, ha armado Delomez en declaraciones al periódico regional ‘L’Avenir de l’Artois’. Delomez pertenece al Partido Socialista francés.

Le Pen fue la candidata más votada este domingo con un 38,09 por ciento de los sufragios, por delante de Jean-Luc Mélenchon (izquierda, 19,25 por ciento), el centrista Emmanuel Macron (17,29 por ciento), el conservador François Fillon (12,43 por ciento) y el socialista Benoît Hamon (4,8 por ciento).

Más tarde, Delomez se ha disculpado por el insulto, que se viralizó de inmediato en las redes sociales y ha explicado que la decisión sobre su continuidad se tomará en la tarde del martes en junta municipal. El alcalde ha señalado que el exabrupto se debe a “una pérdida de compostura frente a la alegría de algunos”.

“A los 70 años lo acepto todo. Estoy cansado. Si dicen que me vaya, me voy. Si dicen que me quede, me quedo”, ha explicado. A nivel político ha habido reacciones como la del ‘número dos’ del Frente Nacional de Le Pen, Florian Philippot, quien ha denunciado que estas palabras concentran “el desprecio de nuestros oponentes por los principios ciudadanos”. Otros sin embargo, han felicitado a Delomez por su contundencia.