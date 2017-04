Los datos son preocupantes y llaman a la reflexión. Según un estudio de la Asociación Mallorquina de Bares, Cafeterías y Restaurantes, si se aprueba el actual borrador de la nueva ordenanza municipal sobre terrazas, “los efectos serían devastadores” ya que desaparecerían 500 locales de restauración y se quedarían en la calle más de 1.000 trabajadores de este sector.

El presidente de la asociación, Alfonso Robledo, tiene claro que este borrador da la puntilla a los restauradores “por lo que hemos solicitado una reunión con el alcalde, José Hila y con el resto de los partidos políticos municipales para explicarles los negativos efectos que acarreará la aplicación de esta nueva ordenanza”.

Robledo no entiende la cerrazón de la edil de Función Pública y considera que Cort no ha valorado la gravedad de aplicar esta ordenanza. “Lo que tiene que hacer es trabajar y hacer cumplir la actual normativa, que de por sí es muy restrcitiva, y no lo están haciendo”.

El presidente de los restauradores añade que esta ordenanza, además de dura, va en contra de otras actuaciones municipales “pues es incomprensible que anuncien que van a poner un autobus lanzadera para que los turistas vayan a otras zonas de Palma y después quiten terrazas. Mucho menos se entiende que hablen todo el día de desestacionalización y de “Palma 365” y luego pretendan dejar fuera a las terrazas”.

“Lo que está sucediendo aquí- señala Robledo-, no tiene lógica pues en toda Europa el turismo apuesta por las terrazas y en Palma se apuesta por su eliminación. El otro día fuimos entrevistados por una periodista francesa porque en Francia están muy preocupados por la decisión de este ayuntamiento de restringir terrazas”.

El presidente de los restauradores, por último, confía en que el actual borrador, se suavice antes de ser aprobado en pleno municipal.