Prohens: “Barceló engaña a los ciudadanos diciendo que no se va por responsabilidad”

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Marga Prohens, ha acusado al vicepresidente del Govern, Biel Barceló, de “estar engañando a la población” al decir que “no se va del Govern por responsabilidad” cuando “todo el mundo sabe que Barceló está utilizando una doble vara de medir, después de todas las dimisiones que ha pedido por cosas parecidas y ahora se queda aferrado a la silla“.

Así, los populares han mostrado, nuevamente, su intención de hacer depurar responsabilidades a Barceló y al conseller de Medio Ambiente, Vicenç Vidal por la adjudicación ‘a dedo’ de contratos a la empresa del jefe de campaña de MÉS, Jaume Garau.

Además, Prohens, en rueda de prensa, ha criticado a la presidenta del Govern, Francina Armengol, por “ponerse de lado” en todo este asunto y “no ser capaz de cesar a los responsables de la presunta trama de contratos a dedo para pagar favores a MÉS”. No contenta con ello, Prohens no ha dudado en censurar que “si no es una trama, se le parece mucho” y ha añadido que “si la instrucción política para adjudicar estos contratos no venía de barceló, venía de David Abril o Bel Busquets, que son los máximos responsables de la formación”.

Una cuestión que pretenden lanzar este martes en el Pleno del Parlament ya que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado dos preguntas parlamentarias sobre los contratos del Govern, una dirigida a Barceló y otra al conseller de Medio Ambiente preguntándoles “de dónde venían las instrucciones” para que todas las contrataciones hayan recaído en la empresa de Garau.