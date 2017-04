‘Ser madre mola’ y la generación ‘NoMo’ también

El Foro de la Familia ha lanzado una campaña para poner en valor la maternidad y, en concreto, el papel “esencial” de las madres en las familias y en la sociedad, con motivo de la celebración el próximo 7 de mayo, del Día de la Madre.

La importancia de una madre en la vida de una persona no tiene discusión, de ninguna manera. La gran mayoría tiene máxima influencia en positivo, más que eso, en ‘esencial’. Aunque también hay madres desnaturalizadas que no deberían serlo, basta con mirar portadas y titulares, personas enfermas que dañan, o que permiten que se dañe a sus hijos. Por suerte son un pequeño porcentaje, porque son ilimitados el esfuerzo y el sacrificio de una madre por sus hijos.

Pero si hablamos de estadísticas, más un 25% de las mujeres nacidas en la década de los 70 ha decidido, por opción personal, no incluir esa etapa en su vida. Antes se decía que una mujer sin hijos era un jardín sin flores. Ahora, por fortuna, las mujeres pueden tomar la decisión de ser, o no, madres, sintiéndose igual de realizadas en todas las facetas de su vida.

Las ‘NoMo’ son las mujeres que han decidido no ser madres y no sentirse culpables por ello. Hace unos años se hablaba de los singles, hoy se habla de las No Madres“, aseguran desde la plataforma digital Sin Filtros: “Las que no queremos tener hijos somos las locas de los gatos o de los perros. No eres más mujer por ser madre”.

El Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de Barcelona ha publicado una investigación que pone cifras a esta realidad. El 25% de las mujeres nacidas en los años 70 no tendrán hijos. Un dato imposible de imaginar hace tan solo unos años. Según el estudio, las principales razones se corresponden con: un 2% no será madre por motivos biológicos, un 5% por decisión personal y un 18% por falta de condiciones económicas o emocionales.

Angela Merkel, Oprah Winfrey, Fridah Khalo, Chavela Vargas, Maribel Verdú, Cameron Díaz, Kylie Minogue, Kim Cattrall, Marta Torné o Jennifer Aniston, entre muchas otras, han optado por ‘derogar’ está opción.

Otra opción de vida

Con el hashtag #SerMadreMola, el Foro de la Familia anima a los españoles a compartir el primer domingo de mayo en las redes sociales fotos de sus madres, de madres a las que conocen o suyas propias, si son madres, “para poner en valor la maternidad y agradecer a las madres su inmensa labor en el fortalecimiento de los vínculos familiares“.

El objetivo es “que se reconozca la valiosa función que cumplen las madres en las familias y, por ende, en la sociedad además de reconocer la entrega y dedicación desinteresadas de cada una de las madres con sus hijos y en beneficio de las familias”.