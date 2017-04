Llucmajor apoya al regidor de Función Pública

Los 11 concejales que conforman el equipo de gobiero (PSOE-MAS-EL PI) del Ayuntamiento de Llucmajor quieren mostrar su total apoyo al concejal de Función Pública, el socialista Jaume Oliver, ante la petición de dimisión por parte de sindicatos de la Policía Local.

Desde el equipo de gobierno recuerdan que gracias a la labor del concejal en la cabeza-ante de sus áreas de gestión y, más en concreto la de económica, y los esfuerzos del resto de concejales en sus respectivas áreas, “se ha conseguido una notable mejora de la situación económica del Ayuntamiento de Lucas-mayor como lo demuestra el hecho de que en dos años hemos recortado la deuda en 12 millones de euros (de 40 a 28 millones) y que éste ha bajado del 75% por primera vez desde el 2012. Esto no es por casualidad, sino gracias a una hoja de ruta de política económica que tenemos marcada para sanear las arcas municipales en la medida de nuestras posibilidades”.

Más derechos

El equipo de gobierno afirma que “es precisamente gracias a esta gestión económica que los trabajadores municipales han recuperado derechos sociales que habían perdido y además lo hemos hecho con carácter retroactivo y por voluntad política, ya que no estábamos obligados”.

En esta línea recuerdan que los trabajadores municipales habían perdido derechos con los ajustes en el ámbito estatal del año 2012 a raíz de la crisis económica.

En Llucmajor, los empleados públicos (administración, mantenimiento, policía y Escoletas) han recuperado esta legislatura derechos sociales y en este momento (abril de 2017) han percibido un total de 686.654 euros en derechos tales como escolaridad, prestaciones sanitarias, recuperación de pagas extra, ayudas universitarias, gratificaciones policía, entre otros complementos, retrasos o pluses…

Puntos y horas extra

Entrando en los detalles, “el equipo de gobierno tiene claro que lo único que quiere hacer es cumplir la ley y los procedimientos administrativos de forma escrupulosa”.

En cuanto al impago de las horas extra que denuncian los policías, desde el equipo de gobierno informan que quedarán todas pagadas este mes de abril y que si hasta ahora no se han podido abonar es porque se seguir los procesos administrativos pertinentes.

“Los agentes saben que cobrarán las horas extra para que los servicios prestados se pagan”, apuntan.

En este sentido pero, desde el equipo de gobierno quieren dejar claro que se está revisando los procedimientos seguidos para hacer las horas extra, ya que “hemos con-tratado 6 policías y se hacen más horas extra que antes y también porque el 80 por ciento de las horas extra que hacen los policías se pagan por tareas ordinarias y esto es una costumbre de hace 20 años que este equipo de gobierno quiere detener, ya que una hora extra es para casos extraordinarios”.

Pagas por antigüedad

En referencia a que las pagas 15/25/33 años de antigüedad se remunerase durante 20 años a los funcionarios, “no significa que fuesen legales. Este punto está denunciado en los juzgados y si finalmente un juez dice que hay que pagar, lo haremos sin ningún problema pero lo que no haremos será caer en ilegalidades”, dicen.

En cuanto al uso de las instalaciones deportivas de forma gratuita por parte de la Policía, “lo que quisiera este equipo de gobierno es que no sólo la policía, sino todos los funcionarios y también toda la ciudadanía pudieran acceder de forma gratuita, pero desgraciadamente hoy por hoy no es posible”.

Plan de Formación

El plan de formación que se reclama, “es cierto que no lo tenemos y nuestra intención es elaborarlo de cara al futuro. Pero, hoy por hoy, tenemos una línea de prevención y formación dentro del área de recursos humanos donde se atienden todos los de-mandas en este sentido y que se llevan a cabo siempre que sean en beneficio del puesto de trabajo, para la promoción futura del trabajador o sea de interés general. De esto tenemos muchos ejemplos”.

Nocturnidad y fines de semana

En cuanto al acuerdo de fecha de 18 de julio de 2016 referente a la nocturnidad y fin de semana de la policía local de Llucmajor, estaba subordinado a informe favorable de Intervención (punto 2º del acuerdo adjunto) y el dicho informe es ser desfavorable, dado que los acuerdos no se ajustaban a la legalidad.

Productividades

Las productividades se pagan a varios funcionarios y estos pagos viene-niño avalados por todos los informes jurídicos y de intervención y están más que justi-metidos, teniendo en cuenta que uno de ellos supuso un ahorro de 50.000 euros a la corporación para las tareas llevadas a cabo.

Relación de puestos de trabajo

Para hacer la RPT apuntan que “hemos llevado a cabo 21 reuniones donde hemos intentado pactar sin conseguirlo por lo que no nos quedó más remedio que sacar una RPT que está denunciada en los juzgados. En este aspecto, mantenemos el mismo: serán las instancias superiores las que nos dirán si es correcto”.

Carrera Profesional

En este punto la Delegación de Gobierno de las Islas Baleares es muy clara en una carta dirigida al alcalde de Llucmajor, Bernadí Vives, en fecha de entrada a día 12 de abril de 2017, donde deja muy claro que “con la legislación vigente ya la espera de que ésta sea modificada o adecuada a los tiempos de mejora económica que vivimos, creemos que es importante no generar falsas expectativas entre los trabajadores públicos ante la posibilidad de que finalmente los juzgados-ges rechacen este complemento”.

Sigue el escrito diciendo que “por eso es preciso recordar que este complemento, (…) se encuentra en suspenso. Cualquier acuerdo en el sentido de pagar este complemento “obligaría a la adopción de los mecanismos previstos en la ley y se solicitaría la anulación del acuerdo y, en caso contrario, “acudiríamos a los Tribunales de Justicia”.

Al lado de todos los trabajadores

Finalmente, el equipo de gobierno queremos dejar claro que “estamos muy satisfechos de todos funcionarios del Ayuntamiento de Llucmajor. Lo que no podemos hacer es incumplir la ley, queremos estar al lado de todos los trabajadores municipales como lo queremos estar de toda la ciudadanía pero siempre amparándonos en la ley y en los informes técnicos precisos, no en lo que nos gustaría hacer, en lo que encontramos justos o en lo que se ha hecho los últimos 20 años, porque no queremos ver a un alcalde ni a ningún regidor sentado en el banquillo de los acusados por incumplir la ley”.

Por ello y “como no puede ser de otra manera y hemos demostrado hasta ahora, NO hemos quitado ni es nuestra intención quitar ni un euro de los bolsillos de los empleados públicos, como bien sabéis todos (44 reuniones desde que entramos en el Ayuntamiento) estamos abiertos a seguir hablando y negociando para solucionar cualquier problema siempre con el objetivo primordial de poder seguir trabajando todos juntos de la mano para conseguir un municipio mejor para todos los vecinos del término municipal”.