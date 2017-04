Nadal se muestra “feliz” tras un partido “cómodo”

El tenista español Rafa Nadal ha asegurado tras ganar este miércoles al brasileño Rogerio Dutra Silva (6-1 y 6-2) en su estreno en partido de Segunda Ronda en el Barcelona Open Banc Sabadell-65º Trofeo Conde de Godó, que ha sido un partido “cómodo” en el que ha resuelto bien el mal inicio de segundo set y, de cara al choque contra Kevin Anderson de octavos de final, prevé que será más complicado, según informa Europa Press.

“Dentro de lo que cabe ha sido un partido cómodo, dentro de lo que es un torneo ATP. He tenido el control en todo momento, el comienzo del segundo set no ha sido bueno pero enseguida se ha podido arreglar. Se ha resuelto bien, así que feliz”, aseguró en rueda de prensa. Nadal añadió que jugó un partido “sólido”.

“No me gustan estas condiciones, a nadie le gustan, pero al mismo tiempo he jugado con la intensidad correcta ante un jugador que ha tenido muchas victorias este año en ‘Challengers’. Entré a pista con la determinación de ser muy respetuoso hacia el rival y jugar bien desde el principio”, celebró.

De cara al partido de octavos contra Anderson, que llega de eliminar a David Ferrer, prevé que será un partido “difícil”.

“Las condiciones de juego no ayudan a jugar contra pegadores. La gente cree que cuando la pista está más lenta favorece más a los jugadores más especialistas de tierra, y creo que es totalmente lo contrario”, comentó.

“Habrá que salir muy concentrado ante un rival de nivel, que sale de lesión pero es de los peligrosos. Viene de jugar dos partidos buenos ante dos rivales buenos en tierra como David, así que será difícil”, añadió sobre su segundo partido en el Godó y en la bautizada como Pista Rafa Nadal.

En este sentido, sobre el cambio de nombre de la pista central del RCT Barcelona-1899, aseguró que no le añade “responsabilidad”.

“Agradecido al club por esta distinción, por este homenaje que me han hecho. En el torneo he tenido mucho éxito y muchas victorias, y muy contento de que el club haya querido poner mi nombre la pista central y a intentar disfrutar del torneo. Es una cosa que queda para siempre y que me hace ilusión”, comentó al respecto.