“Me invita a fumar, no me medica por mi ‘tipazo’ y diagnostica ‘no bien follada’

Para llevarse las manos a la cabeza. Sangrante es la situación que vivió una chica en Murcia frente a su médico, que ha saltado a las redes, a diferentes cadenas de televisión, entre ellas la Sexta, y del que también se han hecho eco diferentes periódicos, tanto de papel (La Verdad) como digitales.

Una joven va a urgencias por un desmayo y a su médico de cabecera para que le recete las medicinas. Y sí, era para volverse a desmayar.

‘Siga los consejos del doctor, por favor’

Llano de Brujas, Murcia. Septiembre de 2016. La paciente entra en la consulta para que le receten unos medicamentos y se encuentra con que el doctor tiene una actitud acosadora y denigrante con ella. La invita a fumar, ella declina, él fuma. El médico se niega a prescribirle los medicamentos porque “tiene un tipazo” y las medicinas la harían “engordar”.

La joven puso una reclamación ante la gerencia sanitaria murciana y aseguró haber recibido insinuaciones sexuales durante una consulta, que acabó con un texto manuscrito de diagnóstico en el que se puede leer claramente “no bien follada”.

“Os juro que mi mente estaba rota y yo no sabía si lo que me estaba diciendo era de verdad. Lo peor ha sido cuando me ha dicho que no me iba a recetar lo que me habían mandado en urgencias porque me iba a poner gorda y ahora mismo tenía un tipazo. Para colmo, ha realizado un diagnóstico y su conclusión a mi problema es que estoy mal follada, tal cual, y que si no era yo la mal follada sería mi madre“.

Esta joven murciana contó su historia en facebook. Su denuncia la acompañó de una foto del manuscrito con el diagnóstico en la que se puede leer “no bien follada”.

Tras la denuncia, el hombre ya fue apartado de su puesto de forma provisional. El Servicio Murciano de Salud (SMS) lo ha sancionado con dos años de suspensión de empleo y sueldo.

“Un médico siempre debe ser profesional”

Según el doctor Álvaro Nadal, cardiólogo, “Jamás se puede tratar así a un paciente, ni hombre ni mujer. La historia médica, bajo ningún concepto, puede salir de la consulta, de hecho cuando derivas un paciente a otra especialidad, cualquier profesional lo que hará es un informe, y el médico de la otra especialidad te va a devolver otro, él hará su propia historia de cada paciente, pero escribir este tipo de barbaridades en un diagnóstico es no estar en su sano juicio, y menos entregarlo a la persona”, explica.

“Además –dice- el cuerpo humano visto por un médico jamás tiene que ver ni con el sexo ni con el acoso, los verdaderos profesionales ven una dolencia y buscan una manera de subsanarla, jamás pueden plantearse ir más allá, no tiene sentido”.

Por su parte, Cándida Prats, que ha sido enfermera durante 44 años en la sanidad pública, explica que “alguna vez hemos tenido que avisar a Dirección por comportamientos poco apropiados de algún médico, pero han sido casos muy concretos y muy específicos, muy pocos, en general es una profesión vocacional que mira, en todo momento, la salud y el bienestar del paciente”.

Juana Soler, una mallorquina de 32 años, también puso una queja ante el Hospital de Son Llàtzer hace unos años, cuando un facultativo de la plantilla de Fertilidad le dijo que “para querer ser madre está usted muy gorda, nos hace perder el tiempo. ¡Adelgace mujer!”

Por su parte, el Servicio Murciano de Salud ha suspendido al facultativo, que ya fue apartado de su puesto de forma provisional, según ha publicado La Verdad. La sanción todavía no es firme y el médico ha presentado un recurso de alzada, por lo que la suspensión aún no se ha hecho efectiva.