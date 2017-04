Cinco películas de estreno que no te puedes perder este puente de mayo

Llega el viernes y con él el fin de semana, que esta vez será un poco más largo por el puente de mayo. Por eso, Mallorca Confidencial te trae, como cada semana, la cartelera para que pases unos días de cine. En concreto, te proponemos cinco estrenos para que elijas qué ver y con quién.

La primera de estas cinco propuestas es Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Una película protagonizada por Bradley Cooper, Zoe Saldana y Vin Diesel, entre otros. La nueva entrega de esta saga de Marvel estará marcada por la búsqueda del origen de Star-Lord. Para ello, estos héroes deberán mantener el grupo unido ya que deberán enfrentarse a antiguos enemigos.

Siguiendo con el mismo género, esta semana se estrena la española Plan de Fuga. La cinta, protagonizada por Luis Tosar y Javier Gutierrez, entre otros narra la historia de Víctor, un atracador profesional que se introduce en una peligrosa banda de delincuentes compuesta en su totalidad por exmilitares del Este. Ante la muerte de uno de los integrantes de la banda, Víctor se verá implicado en el robo de un banco.

También, otra película de acción que se estrena esta semana es Una historia de Venganza. La cinta protagonizada por Schwarzenegger, es la historia de dos desconocidos cuyas vidas quedarán fuertemente ligada tras una catástrofe aérea.

Seguidamente, te proponemos Lady Macbeth. La cinta narra la vida y obras de la protagonista de uno de los clásicos literarios de William Shakespeare. Este drama, ambientado en la Inglaterra del XIX, está protagonizado por Florence Pugh.

Por otro lado, este viernes también se estrena Un italiano en Noruega. Se trata de una comedia desternillante, que ha logrado congregar a más de 10 millones de espectadores ante la pantalla. Y, solo en cuatro semanas. La cinta trata de manera divertida la historia a la que han tenido que enfrentarse muchos de quienes han tenido que emigrar a otro país y después de hacerse un hueco han visto como los recortes del Estado les obligaban de nuevo a buscarse la vida.

Estas son nuestras recomendaciones, pero la cartelera trae mucho más. Así que, si ninguna de nuestras propuestas te convence, puedes elegir entre otras múltiples opciones. Y, no solo estrenos, sino también películas que llevan tiempo en cartel y que todavía no has visto. Lo importante, ya sabes, es que disfrutes del séptimo arte.