El Baleares despierta del sueño (0-1)

Seis partidos después, llegó la primera derrota para Josico al frente del Atlètic Balears. El equipo blanquiazul ha caído este mediodía en Son Malferit ante el Hércules de Alicante por la mínima (0-1) y dice así adiós a casi todas las opciones de colarse en la lucha por el ascenso.

El Atlético Baleares sabía durante la semana de la importancia capital de este duelo para entrar en playoff. Son Malferit se llenó para la ocasión. Josico no podía contar para este partido con los lesionados Uche y Tete ni el sancionado Manu. El Hércules llegaba a Palma con mínimas posibilidades de playoff tras perder los últimos tres partidos y prácticamente lo que se juega en este final de temporada se consolida plaza de Copa del Rey para la próxima temporada. Los alicantinos no podían contar con su capitán, el lateral izquierdo incombustible con 600 partidos en el fútbol profesional a sus 38 años, Peña. Primera parte con un claro dominar: el ATB. Los balearicos dispusieron de hasta 4 ocasiones claras de gol, todas en las botas de Rubén Jurado, hoy en punta acompañado por Xisco. Vallori volvía al once titular, junto con Biel Guasp en detrimento de Manu (sancionado) y el capitán Esteban en el banquillo.

En el minuto 2 Jurado ya tiene un mano a mano pero su disparo seco al palo derecho del portero visitante sale rozando el palo. En el minuto 10 se repetiría la misma acción, Jurado le roba la cartera al central pero el balón acaba en córner tras rozar el poste de Chema. En el minuto 15 de cabeza, nuevamente el delantero andaluz, tras un saque de esquina, remataría a las manos de Chema. En el minuto 19 llegaría otra ocasión clarísima de saque de esquina. Fullana peina y Jurado en el segundo palo en boca de gol chuta alto, por encima del larguero. El ATB dominaría el juego y las ocasiones, sin ningún tiro a puerta de los alicantinos.

El guión no cambiaría en el comienzo de la segunda parte. Fullana tendría la primera ocasión en el minuto 49 con un disparo que saldría por encima del larguero desde la frontal del área. En el 57, Jurado tuvo una nueva ocasión de cabeza con un gran remate que rozó el larguero a centro de Marcel. Un minuto más tarde, Julio Delgado, en jugada personal, chutaría dentro del área con la derecha a las manos de Chema. En el 67, Kike estaría a punto de marcar desde el pico izquierdo del área con un gran disparo que rozaría la cruceta. En el minuto 73, un cesión arriesgada de cabeza de Vallori hace que la delantera rival robe el balón, combine y marque a placer Chechu. Fue la única llegada del equipo alicantino en todo el partido, el único disparo a puerta.

En el 77, en un centro al punto de penalti, ni Becchio ni Xisco consiguen meter la bota y Chema rechazaría el balón in extremis. En el minuto 87, Kike haría un gran disparo de fuera del área con la derecha de rosca y el balón rozaría la cruceta. En total, más de 10 ocasiones del Atlético Baleares sin que hoy el balón entrase y derrota por la mínima en un gran partido de los hombres de Josico en juego y peligro ofensivo.

Ficha técnica.

Atlético Baleares: 1. Aulestia, 2. Marcel, 3. Vallori (84 ’12. Cristeto), 4. Prieto ©, 5. Biel Guasp 6. Malik 7. Xisco, 8. Kike 9. Delgado (65′ 17. Becchio ) 10. Fullana y 11. Rubén Jurado

Hércules: 1. Chema ©, 2. Dalmau, 3. Pol, 4. Fernando, 5. Lolo, 6. Checa, 7. Chechu, 8. Juanma, 9. Delgado (75 ’16. Berrocal), 10. Javi Flores (79 ’15. Salinas) y 11. Miñano (85′ 14. Mainz).

Goles: 0-1 Chechu minuto 73.

Árbitro: Abraham Domínguez Cervantes.

Amonestó a los locales: Guasp

Amonestó a los visitantes: Dalmau, Pol, Berrocal y Checa.

Incidencias

Partido correspondiente a la jornada 36, en Son Malferit. 1.500 personas. Pleno. 60 aficionados de la Peña Atlética de Mallorca (Atlético de Madrid) estuvieran animando en las gradas. El espeleólogo y buceador, Xisco Gràcia, recientemente rescatado de una cueva, hizo el saque de honor.

Josico: “Hemos hecho todo para ganar pero el fútbol son goles”

“Hemos tenido ocasiones y juego. Hemos hecho las cosas para ganar pero el fútbol son goles. Me voy contento por el trabajo de la semana y del partido, hemos hecho las cosas para ganar. No hemos tenido fortuna de cara al gol. Ellos han llegado con una que les hemos regalado y cero puntos. Hércules es un equipo que no necesita hacer ocasiones ni tener el balón para ganar. El ATB ha jugado como debía pero no hemos encontrado el camino del gol. Nos ha faltado la definición, que es lo más importante en el fútbol. No recuerdo ninguna ocasión del Hércules. Es complicado ahora el playoff aunque intentaremos ganar los dos partidos que quedan, no sabemos si nos dará para hacer cuartos, quintos, sextos o séptimos. Trabajaremos la semana pensando en el Villarreal”.