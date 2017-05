Huertas y Seijas no descartan ir a los tribunales por la reorganización económica del grupo mixto

Las ex diputadas de Podemos, Xelo Huertas y Montserrat Seijas, actualmente en el grupo mixto, han planteado tras la junta de portavoces de este miércoles que no descartan ir a los tribunales si no se soluciona la reorganización económica en dicho grupo.

Así, ambas parlamentarias han explicado que desde enero los dos miembros de Ciudadanos (Cs) y la diputada de Gent per Formentera (GxF), Sílvia Tur, “están cobrando entre los tres, las subvenciones para trabajo parlamentario que corresponden a los cinco diputados del grupo”.