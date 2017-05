Los monitores del Hospital Psiquiátrico de Palma han dicho basta y se han encerrado en el Club Social a la espera que la dirección del hospital atienda sus reivindicaciones que no son de carácter laboral sino mejoras en el mantenimiento de las instalaciones que, según ellos, “están obsoletas, deterioradas y que parece como si la dirección diese los pasos necesarios para cerrar el Club Social, un club que cada año atiende a 33.000 usuarios”.

Juan José Jerónimo, uno de los monitores explica que “la gota que ha colmado el vaso y nos ha obligado a encerrarnos es que hace 15 días nos comunicaron que ya no se darán refrescos a los usuarios ( pesronas ingresadas anualmente) en el Club Social , todo ello tras retirar hace tiempo el cacao”.

Estos trabajadores no demandan mejoras económicas para ellos sino que se dote económicamente de medios suficientes al hospital para poder hacer frente a las numerosas deficiencias detectadas. En este punto, Juan José Jerónimo destaca que “el problema del mantenimiento ha desembocado en que, por ejemplo, tengamos techos desconchados, los sanitarios no funciones, numerosas baldosas se caen al suelo constantemente, goteras en el ciberaula y, por si esto no fuera suficiente, llevamos tres años sin agua caliente en los vestuarios”.

Por ello, estos 7 trabajadores encerrados en el Club Social, además de estasetas actuaciones , también exigen que se dote al ciberaula del Club Social de nuevos ordenadores, de un mobiliario adecuado y la ampliación del presupuesto semanal de 500 euros para atender a los usuarios.

Por su arte, el Jefe de Servicio del hospital, Rainer Chrysant, ha reconocido que es necesario mejorar el mantenimiento de algunas instalaciones “y estamos en ello aunque como sabe en la gestión pública hay un mayor control a la hora de realizar inversiones”.