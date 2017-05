Seijas acusa a Silvia Tur de ‘transferir’ subvenciones parlamentarias a GXF

La diputada del Grupo Mixto, Montserrat Seijas, ha acusado a la diputada de Gent per Formentera (GxF), Sílvia Tur, de “utilizar fondos del Parlament que no le corresponden para donar a su partido”, en relación a las subvenciones del Grupo Mixto, y considera que Tur está utilizando fondos que le corresponderían a ella desde el momento de su expulsión “para donar a su partido GxF”.

Esto en respuesta a las declaraciones de Silvia Tur (GxF) a una emisora de radio local, donde acusaba a Seijas de lo propio y pedía su abandono del cargo.

Actualmente el Grupo Mixto, formado por cinco diputados, tiene la obligación de llevar una contabilidad detallada de los gastos suplidos con la subvención que recibe del Parlament, lo que se especifica en el artículo 29 de la entidad.

Seijas también ha asegurado, en un comunicado remitido a los medios, que la subvención que reciba “será única y exclusivamente dirigida a los gastos que se deriven del trabajo parlamentario al servicio de los ciudadanos”, por lo que ha avanzado que lo que no utilice para ese trabajo lo devolverá al Parlament.

Estas declaraciones responden a las vertidas por Tur a una radio local. “La señora Tur, con estas declaraciones, intenta confundir a los medios y a través de ellos a la ciudadanía, diciendo que ella (como miembro de un partido) está sometida a la fiscalización del Tribunal de Cuentas y yo como diputada no. No es cierto” dice.

Añade que “el reglamento del Parlamento admite como gasto justificado las donaciones a los partidos políticos. En mi caso las ‘salidas o gastos’ con cargo a la subvención que me corresponde como diputada y miembro del Grupo Parlamentario Mixto, aparecerán descritos y detallados con documento justificativo. Si la señora Tur entrega la subvención del grupo mixto como donación a su partido íntegramente; evidentemente que aparecerán los asientos”.

“La subvención que corresponda a la Diputada Montserrat Seijas Patiño será única y exclusivamente dirigida a los gastos que se deriven de su trabajo parlamentario al servicio de los ciudadanos; las cantidades sobrantes serán reintegradas a la cuenta del Parlament de las Illes Balears, en ningún momento se ingresarán en mi cuenta personal ni en la de un partido político”, asevera.

“La señora Tur no puede dar lecciones de política ni de ética a nadie. Desde el día 25 de enero está usando fondos del Parlamento que no le corresponden para donar a su partido GXF y además también haciendo uso de los fondos del personal eventual que corresponden a esta diputada desde el 25 de enero. Eso no lo dice a los medios”, concluye.