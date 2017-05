Lorenzo no baja los brazos, a pesar de su mal arranque de temporada

Jorge Lorenzo corre este fin de semana en Jerez. Y, preguntado por como se ve de cara al Gran Premio de España, asegura afrontarlo con optimismo. No obstante, también de forma realista.

“Para la Ducati no es, teóricamente, el mejor circuito, pero sí para mi estilo de pilotaje”, ha dicho el palmesano. Y, ha añadido, “he hecho buenas carreras aquí en el pasado e intentaré compensar las dificultades que tenemos con mi ambición y buenas sensaciones sobre la moto”. Un claro síntoma de que no baja los brazos. Incluso, pese a que este no ha sido su mejor arranque de la temporada.

En este sentido, asegura estar trabajando todavía “más duro”. Y ha afirmado que hará “lo que sea necesario para hacer que la Ducati sea competitiva en el futuro”.

Además, está satisfecho por contar con el apoyo de su equipo, que le da “todo” lo que necesita. “Incluso en Argentina, cuando me caí en la primera vuelta, no hice el gesto más adecuado y no me dijeron nada. Estoy intentado trabajar lo máximo posible para dar buenos resultados”, ha afirmado.