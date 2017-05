Los promotores apuestan por reactivar el mercado palmesano de la vivienda

El mercado local de la vivienda en Palma no pasa por su mejores momentos. No así la venta de viviendas a los extranjeros que se ha incrementado notablemente alcanzando incluso a barriadas palmesanas que no estaban antes en el punto de mira de los compradores extranjeros. Incentivar las ayudas a los jóvenes tanto a nivel nacional como autonómico es, actualmente, el único revulsivo para que el mercado de la vivienda pueda volver a despegar.

Oscar Carreras, Vicepresidente de la Asociación de Promotores de Baleares explica que “somos conscientes y entendemos perfectamente la postura de la administración autonómica y local de no construir en suelo rústico. Evidentemente, esta posición conlleva determinadas consecuencias que hay que abordar. La decisión del Gobierno central de ofrecer ayudas a los jóvenes para la compra de viviendas es una muy buena medida, pero también se deberían ofertar ayudas a nivel local y autonómico”.

Ante la escasez de vivienda, los promotores apuestan no por construir más “sino que defendemos que se pueda aumentar en altura y en intensidades, es decir, sin aumentar los metros cuadrados edificables, hacer éstos más eficientes”.

La situación es compleja para los que quieren adquirir una vivienda en Balears ya que, tal y como reconoce Oscar Carreras “en estos momentos, para el residente palmesano y nivel de obra nueva, prácticamente no hay vivienda ya que el posible comprador se encuentra con dos grandes escollos: el suelo disponible no está barato y los sueldos no alcanzan para hacer frente al coste de la vivienda”.

Por contra, quienes sí están aprovechando esta situación son los ciudadanos extranjeros que están adquiriendo viviendas especialmente en determinados barrios como Santa Catalina, Son Vida, La Bonanova, Son Espanyolet, Paseo Marítimo o El Molinar, entre otros.

Por todo ello, los promotores apuestan por optimizar el suelo urbano de Palma y hacerlo más eficiente para reactivar de esta forma el mercado local en la ciudad. Y, por supuesto, incentivar con ayudas y subvenciones a los jóvenes que desean adquirir viviendas.