Las prostitutas son para el verano… de Magaluf

Dicen que las cosas no cambian, que son o no son, pero que no cambian. Las prostitutas-delincuentes son como las bicicletas, para el verano. Empieza la temporada y empiezan las ‘batidas’ que buscan víctimas. Al menos eso se refleja en los breves (pero contundentes) vídeos enviados desde la noche de Magaluf.

En breves segundos se pueden calcular las pretensiones de un grupo de mujeres que se distribuyen, las primeras noches de ‘temporada’, desde un local con los cristales tintados hasta pintar una telaraña, con organización y mucha cautela, buscando víctimas a las que robar mientras les ofrecen sus favores.

Considerando la prostitución como forma innegable de explotación sexual y, por extensión, de violencia de género y de violación de los derechos humanos, la delincuencia no cesa en Magaluf. Por ende, en muchas de nuestras, tristemente, ‘legendarias’ zonas costeras de ‘diversión’ sin límites, no se puede regular de manera inmediata.

Cierto es que la policía se esfuerza, que los efectivos se triplican, que el ayuntamiento de Calvià (también los de Palma y Llucmajor han hecho sus más que necesarios progresos) aprobó en el último pleno una Mesa que realizará trabajos técnicos previos y continuados, para conseguir valorar las necesidades de este difícil colectivo.

Eso conlleva “la información y atención a estas personas, mayoritariamente mujeres víctimas de trata, en situaciones de grave vulnerabilidad social y personal”.

Esta Mesa Técnica se crea en Calvià para visibilizar al colectivo y ofrecer apoyo y asistencia a personas que ejercen la prostitución en Calvià y puedan ser víctimas de trata y tiene hasta un nombre que se aprueba por mayoría: MAPCAL.

Las denuncias se venden solas, los empresarios no quieren control de decibelios “porque son –o no- manipulables, según a quién interese”, explicaron algunos de ellos en el pleno ordinario de abril del Ayuntamiento de Calvià… (fue donde protestaron silenciosos pero con carteles en varios idiomas), el alcohol sigue regando las noches de una manera u otra (parece que este año es de mejor calidad y sí ha pasado los controles sanitarios europeos, según Policía Local)… Pero es ‘mal de pair’ para residentes y turistas que no buscan la Mallorca que algunos se empeñan en ofrecer de manera legendaria.