La Calatrava: “Se han gastado una millonada en unos contenedores que no son nada prácticos”

Cuando no se escucha a los vecinos, las cosas no suelen terminar bien. Esto es lo que ha sucedido tras la reciente instalación de los nuevos contenedores de basura móviles por parte de la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado (EMAYA) que, sin encomendarse a Dios ni al diablo, han colocado este nuevo sistema que a la postre, está resultando, según declaran los vecinos de la zona, un fiasco porque no son son prácticos y no se ha tenido en cuenta a los vecinos a la hora se validar su instalación y la ubicación de los mismos.

Teresa Sánchez, histórica activista vecinal y miembro de la Asociación de Vecinos de la Calatrava- Monti-sion y Santa Clara, rezuma impotencia al explicar que “está claro que los nuevos contenedores no valen para esta zona. Son muy bonitos y nada más ya que el Ayuntamiento de Palma y Emaya no han tenido en cuenta lo más importante y que no es otro que en esta zona la gran mayoría de la gente que vive son personas mayores y no les hace ninguna gracia salir de noche a la calle para tirar la basura en los contenedores”.

“Se han gastado una millonada en unos contenedores que no son nada prácticos”- añade Teresa que recuerda que “cuando nos informaron de la instalación de estos contenedores de basura, les propusimos que aplicasen aquí el modelo de Asturias donde cada comunidad de vecinos tiene su propio contenedor. Pero ellos van a los suyo porque se creen que lo que hacen es lo mejor y no les interesa la opinión de los vecinos”.

A todo ello hay que sumar, según Teresa Sánchez “que estos contenedores tienen unos huecos de entrada de basura muy pequeños por lo que si sumas que la gente es mayor, se tiene que desplazar por la noche, los contenedores están situados en sitios alejados y no son prácticos, pues ya me dirás la opinión que tienen los vecinos de este nuevo sistema”.