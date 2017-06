‘Baywatch: Los vigilantes de la playa’ y ‘Señor dame paciencia’, las películas de la semana

Este viernes, quienes vayan al cine encontrarán, sobre todo, películas para troncharse de la risa. Y es que, esta semana, las dos cintas más esperadas son del género comedia.

Por un lado, ‘Baywatch: Los vigilantes de la playa’, nos devuelve a la californiana playa de Santa Mónica, con sus míticos socorristas. Esta vez, encarnados por Dwayne Johnson, de la vieja escuela, y Efron, un exnadador venido a menos. Ambos, tendrán que entenderse y formar equipo para proteger a la playa de la destrucción.

Por otro, ‘Señor dame paciencia’, una comedia española sobre los tópicos más castizos. Y es que, un banquero muy conservador (Jordi Sánchez, de La que se avecina) tendrá que hacer frente a rencillas familiares. Concretamente, tras la muerte de su mujer, en un viaje a Sevilla para cumplir su última voluntad deberá convivir con los novios de sus hijas, uno culé y uno hippy. Además de con su hijo Carlos, con el que lleva meses sin hablarse por ‘salir del armario’.

OTROS ESTRENOS

Asimismo, como cada viernes, la cartelera trae otras novedades. Por ejemplo, una de ellas es ‘Julia Ist’, un drama con el que, de bien seguro, más de uno o una se siente identificado. Y es que, esta es la historia de una joven de 21 años que se marcha de Erasmus a Berlín. Y, allí, descubre que no se conoce tanto como creía, ni sabe lo que quiere hacer con su futuro. Poco a poco, tendrá que construir una nueva vida, mientras conoce la ciudad.

Para los amantes del terror, esta semana se estrena ‘Animal de Compañía’. Una cinta sobre la obsesión de Seth con Holly, que acaba en secuestro. No obstante, la chica oculta muchos secretos, lo que hará que la víctima pase a ser la verdugo. Y, para a quienes les gusta el thriller, se estrena ‘I am not a serial Killer’. Una película sobre un adolescente obsesionado con los asesinos, que debido a ellos sufre a abusos de sus compañeros. Cuando una ola de muertes sacude al pueblo, el chico decidirá investigar. Ahí será cuando, tal vez, se de cuenta de que es peor que su enemigo.

En cualquier caso, si ninguna de estas propuestas te convencen, hay más estrenos. Y, también, otras tantas películas en cartel. Así que, no lo dude, acérquese a su cine más cercano y disfrute de un fin de semana de esos de película.