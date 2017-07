La oposición en Cort pide que todos los agentes lleven chalecos antibalas para garantizar su integridad física

La falta de suficientes chalecos antibalas en la Policía Local de Palma ha sido criticada con dureza por los grupos de Ciudadanos y del Partido Popular, en la oposición municipal del Ayuntamiento de Palma al no entender que a agentes que patrullan las calles de la ciudad por zonas sensiblemente conflictivas, no se les dote de chalecos antibalas, tal y como así adelantó Mallorca Confidencial. Por ello, ambos grupos políticos han solicitado que de inmediato se proporcione chalecos antibalas a los agentes ya que,según ellos, es una dotación básica que deberían llevar todos los policías locales y más ante una situación de emergencia terrorista como la que nos encontramos actualmente.

El regidor del grupo de Ciudadanos, Tomeu Cañellas, lamenta la actual situación por la que atraviesan algunos policías locales por el hecho de que tengan que pagarse de su propio bolsillo los chalecos antibalas, señalando que “los chalecos antibalas tendrían que ser parte de la dotación de todos los policías locales que se encuentren prestando servicio en la calle y estos chalecos deberían ser suficientes para todos y no ‘al que le toque ese día’, es decir, tienen que ser chalecos personalizados. Asimismo, no debemos olvidar que nos encontramos en el nivel 4 de alerta terroristas y el protocolo de este nivel de alerta recomienda que los agentes no deben patrullar solos por las calles y aquí en Palma hay muchos agentes que van solos”.

En cuanto al coste del chaleco, el edil de Cs subraya que “los policías locales no deben asumir el coste de esta prenda de este elemento de seguridad y se debería negociar la posibilidad de reintegrar el dinero a aquellos agentes que ya han pagado el chaleco antibalas de su propio bolsillo”.

Cañellas denuncia, finalmente, que “en estos momentos, se está poniendo en peligro la integridad física de los policías locales que actúan en situaciones conflictivas. Es como si estuviesen vendidos”.

El concejal del Partido Popular, Fernando Rubio, por su parte, también ha lamentado esta situación indicando que “pedimos a la responsable de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor, que de inmediato se siente a negociar con los sindicatos y les pregunte las causas de esta situación y las posibles soluciones. Consideramos que estas personas que están patrullando en zonas conlictivas deben llevar chalecos antibalas”.

Rubio añade que “los que no se puede concebir es que un Policía Local entienda que su integridad fisica esta en peligro y desde Seguridad Ciudadana no se tomen las medidas pertinentes para solucionarlo. Es necesario que se pongan todos los medio posibles que garanticen la seguridad de los agentes policiales que patrullan las calles”.