Aviba pide actuar contra la pésima imagen que está dando Balears por el turismo de borrachera

El turismo de borrachera concentrado en determinadas zonas turísticas de Palma va a terminar pasando factura a Baleares si no se actúa y adecúan medidas urgentes para paliar esta pésima imagen que ofrecen algunos turistas y que están dando la vuelta al mundo. Desde la patronal de agencias de viajes consideran que este turismo no afectará este año a la ocupación hotelera pero sí advierte que va a perjudicar al producto hotelero a medio y largo plazo. Aviba ha constatado que dado que el turismo europeo copa prácticamente todas las plazas durante los meses de verano, se debería incentivar el turismo nacional en temporada baja ya que, este año, tampoco han notado un aumento del turismo nacional pese a las actuales buenas perspectivas económicas existentes.

El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Baleares (AVIBA), Toni Abrines, reconoce que “con todo lo que está saliendo cada día sobre peleas de turistas, la imagen que estamos dando en el exterior es nefasta no solo a los residentes sino a todos aquellos turistas que vienen en busca de otro tipo de producto. Se da la circunstancia de que mientras el sector hotelero está adaptándose para ofrecer un mejor producto turístico, por contra las actitudes de determinados turistas nos están perjudicando mucho. Este perjuicio no se producirá este año sino que nos puede afectar a medio y largo plazo. Por ello, desde Aviba pedimos que la administración tome medidas contundentes contra estas situaciones ya que, hoy por hoy, esto no se está haciendo”.

Abrines añade que “lamentablemente, todo lo que se está pasando se transmite de inmediato a través de los medios. Nosotros no solemos tener reclamaciones por estos actos incívicos ya que los mismos no se efectúan en forma de reclamaciones sino que lo notamos por la carencia del producto, es decir, que toman nota de lo que está pasando y prefieren optar por otros destinos turísticos. Entiendo que no debe ser muy complicado poner fin a estos desmanes ya que los focos de los disturbios están localizados y habría que actuar principalmente sobre estos focos”.

Por otro lado, Toni Abrines quiere hacer hincapié en que este año tampoco se ha notado un significativo incremento hacia Baleares del turismo nacional, pese a las buenas perspectivas económicas existentes. Esto es debido, según el presidente de esta asociación “al hecho de que los touroperadores prácticamente copan las ofertas de camas existentes en verano y dejan poco margen para el turismo nacional. Entiendo que lo mejor sería que se potenciase este tipo de turismo nacional durante la temporada baja”.