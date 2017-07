Borja Martínez: “Quiero intentar subir al equipo”

Borja Martínez es el tercer fichaje del proyecto 2017-18 del ATB. El centrocampista manchego ha pasado este mediodía el pertinente reconocimiento médico en la Unidad de Medicina Deportiva de Sant Joan de Déu y posteriormente ha sido presentado esta tarde en Son Malferit.

Llega procedente del Espanyol B y junto con su etapa en el Atlético de Madrid B ya acumula con tan solo 22 años 92 partidos en la categoría de bronce. Firma por una temporada con opción a prorrogar su contrato.

Ha sido 10 veces internacional con España desde la sub 16 hasta la sub 19

Borja ha declarado en su presentación: “Muy contento de estar aquí y del interés que han mostrado en mí. Me parece un proyecto ambicioso con ganas de crecer y cuando me hicieron la oferta no lo dudé. Quiero intentar subir al equipo. Mis objetivos van de la mano del equipo, hacer un buen año, como la temporada pasada que se quedaron a las puertas del ascenso. Armando De la Morena ha tenido que ver en que yo esté aquí, al margen del reto bonito que supone porque es un proyecto interesante, que a corto plazo se verá en 2ª División. He tenido la desgracia de jugar contra este equipo y les conozco a la mayoría, es muy completo con buenos jugadores, incluso de categoría superior. He jugado en todas las posiciones del centro del campo pero me encuentro cómodo de 8, soy un futbolista que le gusta tener buen trato con el balón”.

Messow: “Tiene visión y tácticamente es muy bueno”

El director deportivo, Patrick Messow ha valorado la actualidad del equipo. Sobre Borja ha dicho: “Es un jugador que nos puede aportar mucho, porque en su posición no tenemos muchos en la plantilla. Tiene visión de juego, tácticamente es muy bueno con balón. Estamos contentos de este fichaje y esperamos mucho.

Nacho Heras

“Nacho Heras puedo confirmar que lo vamos a fichar y mañana pasará revisión médica y será presentado. De La Morena ha tenido a Borja y a Nacho, los conoce de la cantera. Es una decisión de él pero también del presidente y mía, son dos jugadores que pueden aportar”.

Malik

“Sobre la renovación de Malik soy positivo, esta semana espero noticias”.