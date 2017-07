El Sport Club Gaúcho ha saltado a la palestra mundial y no precisamente por su elegancia tocando el balón ni tampoco por haber ganado la liga en su país. El motivo de su salto a la fama ha sido, ni más ni menos, que un vídeo subido a internet en el que se puede ver a cuatro de los jugadores del club masturbándose en el vestuario.

Según diferentes medios locales, en las imágenes uno de los jugadores masturba a dos de sus compañeros mientras que el cuarto inmortaliza el momento con su teléfono móvil.

Ante tal espectáculo, el presidente del club, Gilmar Rosso, ha explicado en el diario Zero Hora que “cuando apreté el play, ya lo eliminé, me pareció asqueroso”. Ante tales declaraciones, Rosso ha recibido numerosas críticas por homofobia a las que ha hecho frente matizando que “lo que hubo fue un acto de indisciplina. Desde el inicio de la temporada, todos sabían que no podrían envolver el Gaúcho en imágenes y vídeos sin autorización de la directiva. Si el vídeo tuviera carácter heterosexual, la misma decisión sería tomada”.