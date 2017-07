Nacho Heras, presentado: “El ATB es un club que va hacia arriba”

Nacho Heras ha sido presentado esta tarde en Son Malferit, tras pasar el pertinente reconocimiento médico en la Unidad de Medicina Deportiva del Hospital Sant Joan de Déu. El jugador ha hablado de su fichaje, de lo que conoce del equipo y de las aspiraciones:

“En las dos últimas semanas contacté con Patrick y con el míster Armando y al ver el interés dejé todas las opciones que tenía. Me hace mucha ilusión este proyecto, es un club que va hacia arriba y tiene mucha ambición. Soy un delantero que juega con un punta al lado o sin él, con movilidad, tengo gol, pero puedo jugar en ambas bandas. Soy polivalente. El año pasado gané en Son Bibiloni la Copa del Rey y conozco Son Malferit de jugar con la selección madrileña hace tres años. Todo el mundo me habla bien del club. Además de la ambición del club y el lugar tan bueno para vivir, el empujón para dar este salto me lo ha dado Armando. Es un entrenador que le gusta su juego ofensivo, dominar al equipo rival y aquí seguro querrá hacer lo mismo. Será un grupo muy difícil por históricos de Primera y de Segunda que han bajado pero querremos estar por encima de ellos”.

Messow: “Nacho es un delantero que buscará el gol con hambre”

El director deportivo, Patrick Messow ha valorado el fichaje de Nacho Heras: “Es el primer atacante y estamos contentos de este fichaje. Vamos a tener un delantero que buscará el gol con ilusión y hambre. Todos los fichajes los decidimos juntos, claro que Nacho es conocido del mister al tenerlo un año en la cantera y estoy contento de hacer posible el deseo del mister”.