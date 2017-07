El sector primario siempre pierde

El PP de Sa Pobla ha criticado este lunes que PSIB y MÉS per Mallorca se hayan abstenido durante la votación de una moción ‘popular’ con la que instaban a la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca a la inmediata tramitación y pago de los expedientes de las ayudas a los payeses para el desarrollo rural de 2015, 2016, 2017 así como otras ayudas paralizadas.

Según han explicado desde el PP en una nota de prensa, de este modo pretendían exigir al Govern de Francina Armengol que “cumpla con el pago pendiente al sector primario”.

La portavoz del grupo municipal del PP en Sa Pobla, Marga Serra, ha calificado de “intolerable” que los socialistas y eco soberanistas “que hablan siempre de la importancia del sector primario, a la hora de la verdad no apoyen a los payeses y que por no ser reivindicativos con el Govern del Pacte opten por no votar a favor del pago de estas ayudas”.

“La abstención de PSIB y MÉS es un gesto más con el que se demuestra que están llevando una careta. Predican lo que no hacen”, ha denunciado Serra.

El PP ha recordado que Balears tiene aprobadas unas ayudas europeas para el desarrollo rural por un importe de 144 millones de euros para el período 2015-2021, unos 20 millones de euros anuales. “Estas ayudas aún no se han hecho efectivas en su totalidad ni para el año 2015 ni para 2016”, han criticado los ‘populares’.