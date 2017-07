Se habla constantemente de los utópicos, sobretodo en la izquierda. ¿Pero que es la utopía?

Podríamos definirlo como aquel escenario futuro que es difícil de materializarse. En infinidad de medios de comunicación se le acusa a la izquierda de ello por defender un mundo más justo, más igualitario, menos desigual, sostenible medioambientalmente. Pero acaso no era una utopía hace 20 años que en un aparato que nos cupiera en la mano fuera, cámara de video, de fotos, teléfono, navegador web… O acaso no era una utopía hace 50 años el desarrollo técnico y económico de la sociedad. Ni hablemos de retrotraernos a hace un siglo…

Por tanto la crítica utópica de que la gente de izquierdas somos soñadores, que tenemos tan buenas intenciones pero que por desgracia son irrealizables, que no son más que pedir justicia, ¿no sería más justo creer que es la sociedad actual la utópica?

Una sociedad que excluye a millones de personas de la civilización, que destruye el territorio y el medio para sacar rentabilidad, me niego a pensar que los fieles acólitos del neoliberalismo, que adoran a su dios dinero no son los utópicos, ya que más temprano que tarde este sueño deberá desaparecer para dar paso a una nueva sociedad.

Por tanto compañeros contra la fantasía del poder, realismo, debido a que que todos tengamos un empleo digno no es utopía es la cruda realidad que alguno deberá asumir, que todos tengamos acceso a una vivienda digna, no es utopía, es realismo, que los más mayores después de una vida trabajando dispongan de su pensión no es utopía es realismo.

Salgamos a dar una pincelada de realismo a este mundo que quiere convencernos de que pedimos la luna cuando quien la ha bajado a este mundo son los que se benefician del sufrimiento de millones.

Juan José Martínez Riera, coordinador general d’Esquerra Unida de les Illes Balears