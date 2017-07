Cort suspende las licencias urbanísticas para alojamientos turísticos

El Ajuntament de Palma ha acordado suspender la concesión de nuevas licencias a alojamientos turísticos. Y, lo hace por un año. La media afecta a los establecimientos del centro histórico, Santa Catalina, el Nuevo Levante, y la primera corona del Example.

El porqué de esta decisión reside en que Cort había recibido 63 solicitudes de licencias. La mayoría de ellas correspondientes a nuevas plazas de alquiler de vacacional. Y, por tanto, se alcanzaría un total de 2.100 plazas, lo que duplicaría las plazas actuales de la ciudad.

También entran dentro de la suspensión, las obras de construcción y edificación de nueva planta, de reforma o ampliación en edificios existentes que impliquen aumento de plazas turísticas y de cambio de uso o nueva implantación. Asimismo, la suspensión de licencias también afecta a los albergues juveniles.

No obstante, quedan exentos de cumplir esta nueva medida los hoteles ‘boutique’ que cumplan una serie de requisitos. Entre estos requisitos figuran tener categoría cinco estrellas y no contar con más de 20 habitaciones, etc.

Así lo han anunciado el regidor de Urbanismo, José Hila, y el alcalde de Palma, Antoni Noguera.