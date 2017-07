La ponencia técnica de patrimonio insiste en declarar Sa Feixina como Bien Catalogado

La polémica que gira en torno al monolito de Sa Feixina continúa. Y es que, Palma se divide entre quienes quieren acabar con él y quienes, por contra, consideran que debe seguir en pie. Entre estos últimos se encuentra la ponencia técnica de Patrimonio, que insiste en declarar Sa Feixina como Bien Catalogado. De hecho, así, lo han aprobado este miércoles en una reunión celebrada con carácter de urgencia.

No obstante, esta vez, los que han abogado por que Sa Feixina se convierta en Bien Catalogado han sido menos. En concreto, uno menos, puesto que el jefe de servicio de Patrimonio Histórico ha decidido abstenerse. Y, no votar a favor, como si han hecho, ARCA, el Obispado de Mallorca, el jefe del servicio jurídico de Patrimonio y el Colegio de Arquitectos Técnicos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Palma y la directora insular de Patrimoni, Kika Coll, han votado en contra. El resto, ocho votos, han sido abstenciones.

La decisión de insistir en declarar el monolito Bien Catalogado se ha tomado una vez estudiados los informes solicitados por la Comisión de Patrimonio. En concreto, los presentados por Institut d’Estudis Baleàrics, el Ayuntamiento de Palma y el del jefe de Patrimonio del Consell. No obstante, no se ha podido analizar el de la UIB por no estar finalizado.

Este viernes, 14 de julio, se reunirá de urgencia la Comisión de Patrimonio. Y, será entonces cuando se analizará y se determinará si finalmente eleva a pleno la propuesta.