Marga Durán: “En el PP nos hace falta volver a ilusionar al afiliado”

Marga Durán se presenta como candidata a presidir el PP de Palma, un partido que reconoce cuenta con muchos afiliados desmotivados por lo que es necesario mucho trabajo para que vuelvan a recuperar la ilusión.

Su baza está en la figura del presidente de barriada quien servirá de puente entre el partido y el afiliado.

El próximo 22 de julio tres candidaturas optarán por la futura dirección del PP palmesano.

– ¿Qué le pasa por la mente cuando un afiliado le dice que ‘no va a votar porque está desencantado’ del Partido Popular?

– Pues lo primero que pienso es que hay que hacer muchísimo trabajo para volver a recuperarlo. Entiendo que es normal que en estos momentos muchos afiliados estén desmotivados. No olvide que en Palma tenemos una gestora desde hace un año y esto es una situación atípica. Me presento precisamente con un proyecto que aglutina ganas e ilusión; un proyecto donde los más importante es el equipo, el colectivo, un equipo no excluyente sino integrador. En Palma siempre ha habido enfrentamientos entre familias, así que voy a luchar para que todos los afiliados se sientan incluidos en el proyecto.

– Los tres candidatos hablan de recuperar al afiliado. ¿Cómo se ha llegado a esta situación?

– En todos los partidos se dan situaciones en las que el afiliado tiende a desconectarse del partido. Por ejemplo: la corrupción ha hecho mucho daño al PP. A todo ello, hay que tener en cuenta que el afiliado no tiene comunicación directa con el partido y no cuenta con información sobre el trabajo que se hace, por lo que a veces le es difícil entender según qué actuaciones realiza el partido.

– Y usted tiene la solución a esta desconexión….

– Bien. Queremos trabajar en dos vías: lo primero es que el afiliado tiene que volver a sentirse cercano al partido, que sienta que los representantes políticos son unos afiliados más y para recuperar esta ilusión tenemos que lograr que las inquietudes del afiliado sean resueltas por lo que vamos a crear la figura del presidente de barriada.

– ¿Crear la figura del presidente de barriada significa dar más voz al afiliado?

– La figura del presidente de barriada nace para resolver las inquietudes de los afiliados. Cuando un afiliado tenga alguna cuestión de la que informar como sobre aceras, baches… esta información será recogida y contestada en un plazo breve ya que la petición será enviada a la Junta Municipal de Distrito para que sea contestada y atendida. Además, mantendremos una comunicación constante con el afiliado para que sepa de primera mano las propuestas que se llevan al pleno municipal y que pueda realizar propuestas que considere convenientes.

– Los tres candidatos hablan de renovación en el partido. ¿Que hay que renovar ideas o personas?

– Palma necesita ahora un proyecto nuevo que aúne experiencia, juventud y gente nueva. Para ello necesitamos a afiliados que deseen dar el paso para representar a sus vecinos y a su distrito. Por ello, nuestra candidatura se diferencia del resto de candidatos por el hecho de que es un proyecto que suma y un proyecto abierto donde todos pueden aportar sus ideas.

– ¿Deshoja cada día la Margarita pensando si se presenta o no a la alcaldía de Palma?

– Creo que ahora no es éste el tema que nos ocupa. Lo importante en estos momentos es activar a todos los afiliados de Palma, ya que el que gane tendrá que trabajar duramente para llegar a cada uno de los afiliados. Lo cierto es que nos hace falta volver a ilusionar a los afiliados, por lo que el tema de la candidatura para Palma ya tendremos tiempo hablar.

– Convenza a un afiliado para que le vote…

– Lo más importante es devolver al afiliado la misma ilusión que el día en que se afilió al PP. Esta persona creía en una siglas, en unos valores, en una forma de hacer las cosas y esto lo vamos a lograr teniendo línea directa con el partido, con el presidente de la barriada y con el regidor de su zona. Podrá decir lo que le gusta y lo que no le gusta y conocer los criterios por los que se toman las decisiones en el partido.