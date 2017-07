¿Influyen las series de televisión en la construcción de las identidades?

El grupo de investigación en Representación, Ideología y Recepción en la Cultura Audiovisual (Rirca) de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha analizado las relaciones entre las producciones televisivas estadounidenses de la era post 11-S y los cambios sociales de la última década para determinar cómo las series de televisión influyen en la construcción de las identidades.

El grupo de investigación, que hace diez años que trabaja en este campo, ha puesto en el punto de mira de su último proyecto -‘El papel de la ficción televisiva en los procesos de construcción identitaria del siglo XXI’ (2014-2017)- series destacadas de la ficción norteamericana como ‘House of Cards’ (Netflix, 2013-), ‘Orange is the New Black’ (Netflix, 2013-), ‘Orphan Black’ (BBC America, 2013-), ‘Girls’ (HBO, 2012-), ‘Masters of Sex’ (Showtime, 2012-), ‘Person of Interest’ (CBS, 2011-), ‘Boardwalk Empire’ (HBO, 2010-2014), ‘Fringe’ (Fox, 2008-2013), ‘Bionic Woman’ ( NBC, 2007), ‘Mad Men’ (AMC, 2007-) y ‘Westworld’ (HBO, 2016).

Los investigadores partían de la idea de que la ficción audiovisual en general y la televisiva, en particular, “tienen un papel importante en la remodelación y la reconducción de actitudes sociales individuales y colectivas, en la medida en que actúan como elemento conector entre las audiencias y la realidad”.

Además, “son un medio fundamental a través del cual los públicos contemplan el mundo”. En este sentido, los investigadores del Rirca se han servido de estas series para analizar los procesos de construcción de identidades en el siglo XXI.

Desde la perspectiva de que la identidad -o las identidades- no es un fenómeno inmutable, el equipo de la UIB ha estudiado la ficción televisiva como un producto cultural que influye en el imaginario colectivo. Este análisis se ha realizado básicamente sobre tres ejes: la identidad sexual y de género; las repercusiones de los avances tecnológicos y científicos sobre la construcción de la identidad; y el fenómeno ‘fandom’ y la cultura participativa.

Fruto de este proyecto, el equipo ha destacado que la ficción televisiva tiene como característica principal su “estrecha relación” con el imaginario de la contemporaneidad “no sólo por los temas que desarrolla sino también por su grado de hibridez estética y conceptual”.

La ficción contemporánea resulta, así, “una especie de espejo donde se cuestionan los discursos hegemónicos ofreciendo, en la mayoría de los casos, discursos contrahegemónicos y críticos que inciden especialmente en una reflexión en torno a la identidad en el sentido más amplio del término y la memoria como parte fundamental en la construcción identitaria”.

El equipo del Rirca que participa en este proyecto lo forman la doctora Marta Fernández Morales, investigadora principal del proyecto hasta 2016; la doctora Patricia Trapero Llobera, investigadora principal del Rirca y actual investigadora principal del proyecto; y el doctor Rubén Jarazo Álvarez.

También participan la doctora María Dolores Narbona Carrión, de la Universidad de Málaga; la doctora María Isabel Menéndez Menéndez y el doctor Ignacio Fernández de Mata, de la Universidad de Burgos; el doctor Iván Bort Gual y el señor Ignacio Bergillos García, del Cesag-Universidad Pontificia de Comillas.

Además, también han colaborado la doctora Astrid Maria Fellner, de la Universidad de Saarland (Alemania); la doctora Viera Novakova, de la Universidad Pavol Josef Safárik (Eslovaquia); y la doctora Meritxell Esquirol Salom, de la Universidad de Girona.