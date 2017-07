La Comisión de Patrimonio rechaza proteger sa Feixina

La Comisión de Patrimonio ha rechazado este viernes en una reunión urgente la propuesta de la ponencia técnica para declarar Bien Catalogado el monumento de Sa Feixina y ha emitido otra propuesta en sentido contrario que se votará en un pleno extraordinario del Consell de Mallorca el 18 de julio.

Así lo ha explicado el presidente de la Comisión, Francesc Miralles, quien ha asegurado que, una vez analizados los informes técnicos, “no se han puesto de manifiesto los valores necesarios para determinar Sa Feixina Bien Catalogado de Balears”.

Asimismo, el conseller insular ha asegurado que la catalogación o no del monumento “no se hace en función de criterios ideológicos, ni con criterios jurídico-administrativos sino de criterios técnicos, que definan los valores histórico artísticos del monumento”.

Esta no declaración como Bien Catalogado supone dar un paso más hacia el derrumbe del monolito por parte del Ayuntamiento de Palma, impulsor de la iniciativa.

DERRUMBAR EL MONOLITO

Si bien Miralles no ha querido entrar en una valoración política sobre si Cort finalmente podrá tirar el monumento, el vicepresidente segundo y conseller ejecutivo de Participación Ciudadana y Presidencia, Jesús Jurado, ha mostrado su “deseo” y confianza en que sí que se pueda llevar a cabo durante esta legislatura.

“Estoy convencido de que existe la posibilidad de tumbarlo en este tiempo que queda, es un monolito que representa una masacre”, ha comentado el conseller insular.

Sobre el anuncio de PP y Ciudadanos de recurrir la decisión, Miralles ha señalado que “están en su derecho” y que “podría volver a conducir a la paralización de actuaciones en torno al monolito”. “Se ha intentado utilizar la ley de patrimonio para evitar el derribo. Nada nuevo, la misma táctica de siempre”, ha añadido.

En cuanto a la denuncia por parte de Cs por el informe técnico del Ayuntamiento de Palma, el presidente de la Comisión ha manifestado que sería de “malos políticos si nos dejáramos acobardar por anuncios de denuncias por el desarrollo de nuestro cargo publico”.

“Cuantas más amenazas de denuncias más convicción de que estamos haciendo aquello que toca”, ha dicho.

En este sentido, el portavoz suplente de Més per Mallorca y miembro de la Comisión, Lluís Apesteguia, ha asegurado no tener miedo, “al estar seguros de que la decisión era correcta”. “Las amenazas no nos dan miedo y están fuera de lugar”, ha sentenciado.

La Comisión ha aprobado la nueva propuesta con siete votos a favor por parte del equipo de gobierno (PSIB, Més y Podem) y cinco en contra (PP, Ciudadanos y El PI).