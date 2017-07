‘Migue’ Marín: “Es el grupo más fuerte pero no tenemos nada que envidiar a nadie”

‘Migue’ Marín Prieto se ha convertido oficialmente esta tarde en el sexto refuerzo del club balearico para su proyecto 2017-18. Llega procedente del Mérida y firma por una temporada. Acumula 110 partidos en la división de bronce en el Toledo, Ilicitano, Reus (donde jugó fase de ascenso a 2ª A) Real Murcia y Mérida. También ha debutado en 2ª A. Es un lateral izquierdo de buen recorrido que destaca por su capacidad de centro.

Migue Marín: “Xisco me ha hablado maravillas del club”

“Desde que se pusieron en contacto conmigo me ilusioné mucho. Viene de un año muy bonito para ellos, siguen creciendo cada año y no me lo pensé dos veces. Está claro que el club tiene un objetivo muy ambicioso como se vio la temporada pasada, el grupo es más complicado que otros años pero estamos aquí para poner nuestro granito de arena y que el Baleares esté en la zona alta. Xisco me ha hablado siempre maravillas del club, está muy cómodo aquí y me ha abierto las puertas y ahora me lo tengo que ganar ahora. Es el grupo más fuerte y es bueno tener gente con experiencia. Soy un lateral completo, competitivo y que intentará dejar huella con trabajo. El grupo es complicado pero no tenemos nada que envidiar a ningún equipo”.

Messow: “La línea defensiva ya está cerrada y cubierta”

El director deportivo, Patrick Messow, ha expresado en la presentación: “Quiero agradecer a Hyundai, nuestro patrocinador principal, por presentar aquí a Migue. Estamos muy contentos porque con él completamos la línea defensiva. Tiene experiencia en 2ª y 2ª B y en los playoff de ascenso con una edad todavía por crecer. Ahora nos concentramos en la parte ofensiva a la hora de fichar. Nos toca buscar delanteros. El mercado es así, muchos jugadores quieren esperar, nosotros hacemos nuestro trabajo y estamos preparados para fichar. Puedo confirmar que mañana rescindiremos el contrato de Enzo”.