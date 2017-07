No es ninguna novedad ir por la vía de cintura de Palma, la autopista de Inca o por la autopista de Llucmajor y no poder dar un paso con el coche a más de 20 km/h eso siempre y cuando la situación lo permite. Pero esta situación tiene arreglo?

La salida clásica seria ampliar las infraestructuras, es decir ampliar un carril más (como están haciendo en la autopista de Inca). Esto es una solución eficaz? La verdad es que estas actuaciones que llevamos desarrollando los últimos 50 años no está generando muchas soluciones expliquemos el porque:

– No soluciona el problema de fondo que es el modelo de movilidad basado en coche por persona y lo único que hace es aplazar el conflicto, ya que al final el colapso de las carreteras al cabo de poco tiempo regresará. Un ejemplo clásico via de cintura se hizo en el 1992 para desatascar Palma, en 2007 estaba colapsada y se creó el tercer carril y ahora en 2017 esta de nuevo saturada.

– Que hacemos una vez que no se puede seguir ampliando las infraestructuras? La vía de cintura o la autopista de Inca no son ampliables, por tanto el darle una patada al problema hacia un futuro cercano no sirve.

– Por mucho que se ensanchemos las carreteras las salidas ya están saturadas por tanto no serviría de mucho ampliar la autopista cuando Palma es incapaz de asumir más vehículos.

Por tanto hablemos de soluciones:

– Apuesta firme por el vehículo compartido por parte de las administraciones, que bonifiquen con carril VAO o la bonificación fiscal. A los que puedan demostrar que comparten su vehículo por encima del 50% de su capacidad (3 en el coche de 5 plazas).

– Inversión en transporte público que no sea rodado, es decir por el tren ya que quita vehículos de las calzadas, sobretodo hacia poniente y oriente de la bahía de Palma.

– No más ampliación de las infraestructuras viarias dificultando el uso del vehículo privado.

– Abaratamiento de las tarifas de bus, tren y metro, en todos los bonos de residentes.

– Limitación del rent a car con cupos e impuestos específicos.

– Mayor implementación del carril bici en Palma así como una apuesta firme por bonificar el uso de la misma, similar a la apuesta de París, donde pagan x céntimos por kilómetro recorrido en bicicleta para ir al lugar de trabajo.

– Humanizar la ciudad peatonalizando las calles adyacentes al casco histórico.

Hay soluciones y alternativas que no pasen por asfaltar nuestra isla, por tanto reivindiquemos las soluciones a los atascos a la polución y a tardar 30 minutos para hacer 2 kilómetros.

Juan José Martínez Riera, geógrafo y coordinador general d’Esquerra Unida de les Illes Balears.