Álvaro Sánchez: “Es la oportunidad de mi vida”

Álvaro Sánchez Gutiérrez es el 7º fichaje del proyecto ATB 2017-18. Procede de la Unión Adarve, club recién ascendido a 2aB y en el que el artillero logró 29 goles la temporada pasada (25 en liga regular y 4 en playoff de ascenso), cifra con la que fue pichichi.

En las tres últimas temporadas ha marcado 29, 16 y 12 goles, demostrando una gran progresión anotadora a sus 24 años. Formado en la cantera del Getafe y Atlético de Madrid, Álvaro firma por una temporada con opción a otra más.

Álvaro Sánchez, nuevo jugador del ATB ha dicho en su presentación: “Es una oportunidad única que se me presente, un proyecto de lo mejor de 2aB, no puede ser más ambicioso. Era una oportunidad que no podría rechazar. Hicimos un temporadón en el Adarve y he ayudado con goles. Vengo con hambre y ganas, peleo cada balón y tengo remate. Lo que trabajé con De la Morena en mis pasos en el Atlético es un míster muy profesional y sé que lo hará bien. Es un sueño, es la oportunidad de mi vida”.

El director deportivo del club, Patrick Messow, ha valorado la incorporación: “Hemos hecho un buen trabajo, en silencio y estamos contentos del fichaje de Álvaro. Es un Chico que viene con mucha ilusión. En los últimos tres años ha marcado muchos goles, el año pasado 29. Tenemos muy buenos informes sobre Álvaro. Puede que no sea conocido en 2ªB pero estoy seguro que el año que viene lo será. Puedo confirmar que no renovaremos a Carlos Cristeto y le deseamos lo mejor en el futuro”.

Después del entrenamiento, el jugador ya ha participado en la sesión de la tarde, a las órdenes de Armando de la Morena. La plantilla ha hecho doble sesión de trabajo en Son Malferit en el día de hoy.

Este miércoles está previsto que se incorpore al grupo el futbolista nigeriano Uche, que se ha retrasado por problemas con su pasaporte.