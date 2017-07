La Fiscalía ha informado de que el secreto de sumario del ‘caso Policía Local’ o ‘caso Cursach’ se levantará en “uno o dos meses”, tras la petición de la defensa del empresario, Bartolomeu Cursach.

Así lo ha explicado el fiscal Anticorrupción, Miguel Ángel Subirán, con motivo de una vista de este caso que ha tenido lugar este martes en dependencias judiciales.

Cabe resaltar que el juez instructor del caso, Manuel Penalva ha citado a declarar al ex presidente del PP de Palma, José María Rodríguez, y al ex diputado y ex regidor del PP, Álvaro Gijón, este jueves por un delito contra la salud pública dentro de este caso.

La testigo protegida número 31, que declaró este lunes en el primer juicio derivado de este caso, aseguró que Rodríguez y Gijón asistían a fiestas con droga y sexo en una finca propiedad de Cursach o en prostíbulos. Estos han negado las acusaciones.