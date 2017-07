Esta mañana, la ley de alquiler turístico llega al Parlament. Y, lo hace sin contar con el respaldo de una mayoría. De hecho, hay diferencias, incluso, entre los partidos de ‘El Pacte’. Concretamente, entre PSIB y MÉS, por un lado, y Podem, por otro, ya que discrepan en aspectos como la emergencia habitacional y la fijación de plazas turísticas.

Por todo ello, el diputado podemita Salvador Aguilera, ha adelantado que su formación votará en contra de estos artículos. En concreto, ha tuiteado : “Votaremos en contra. No emergencia habitacional Eivissa y Palma, no fijación techo de plazas turísticas y no en suelo rústico. Razones suficientes”.

Votarem en contra. No emergència habitacional Eivissa i Palma, no fixació sostre places turístiques i no en sol rústic. Raons suficients. — Salvador Aguilera (@salvaguilera) July 18, 2017

De este modo, cumplirán con la advertencia hecha hace unos días, cuando avanzaron que, si no se fijaba por ley un límite de plazas, votarían para que se mantenga el artículo 49 de la ley del PP de 2012. Un artículo que prohíbe el alquiler de viviendas a los turistas en los edificios plurifamiliares.