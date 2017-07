Gijón y Rodríguez, ante el juez este jueves por el ‘caso Cursach’

El ex presidente del PP de Palma, José María Rodríguez, y el ex diputado y ex regidor del PP, Álvaro Gijón, han sido citados a declarar este jueves a partir de las 10.00 horas por el juez instructor del ‘caso Cursach’, Manuel Penalva, en relación a un delito contra la salud pública (relacionado con drogas) y otro de cohecho (sobornos).

En concreto, los dos ex cargos del PP tendrán que declarar tras el testimonio de una testigo protegida que aseguró que ambos asistían a fiestas con droga y sexo en una finca de Cursach o en prostíbulos. Los dos acusados han negado en varias ocasiones estos hechos.

“Yo no he sido”

Al presentar su dimisión, Rodríguez, por su parte, negó su vinculación con el ‘caso Policía Local’, como también se conoce a este causa, y también negó haberse beneficiado de “ningún tipo de favor sexual” ni haber utilizado “nunca servicios de prostitución”.

Por su parte, Gijón, que abandonó el PP, recientemente, después de que la Policía detuviese a su padres y hermanos -ya en libertad con cargos- en relación al ‘caso ORA’, dijo que estaba “indignado” y que se sentía “indefenso”.

Según explicó en marzo tras comparecer ante el juez, puso a su disposición y a la del Ministerio Fiscal diversos documentos, tanto del ‘caso ORA’ como del ‘caso Cursach’ que demuestran su “inocencia”.

Además de Rodríguez y Gijón, este jueves también declararán en el Juzgado de Instrucción 12 el ex jefe de la Policía Local, Joan Mut, y el ex intendente jefe de la Policía Local de Palma, Antoni Vera.