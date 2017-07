Felio Bauzá, el abogado defensor del ex intendente jefe de la Policía Local de Palma, Antoni Vera, ha asegurado este jueves que su cliente está dispuesto a “iniciar acciones”, tras las acusaciones vertidas sobre él dentro del ‘caso Cursach’.

Tras la declaración de Vera, Bauzá ha explicado que este ha apelado al juez que dirige la causa, Manuel Penalva, a que lleve “la instrucción hasta el final” y le ha dicho que se reserva acciones “ante unos hechos que son gravísimos” como es acusarle de cobrar sobornos.

Así, ha señalado que no llevará a cabo las acciones legales ahora “para no obstruir a la justicia ni coaccionar” y que su cliente “nunca en la vida” ha visto al fundador de Pabisa, Pascual Bibiloni, ni a la testigo protegido número 31 “ni a la señorita Karina”.

Sobre la agenda, Bauzá ha dicho que pedirán pruebas para comprobar “si es o no falso” y que la inclusión de Vera tiene un tachón al final por lo que no se ve si es una ‘d’ o una ‘a'”. “La relación es indirecta y tenemos reservas de la credibilidad de este documento”, ha dicho.

Respecto a no aceptar el careo con la testigo protegida número 31, tal como ha propuesto Penalva este jueves, el abogado defensor de Vera ha dicho que no tienen “herramientas para negar lo que no se puede negar, es una prueba negativa y diabólica”.