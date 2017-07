Gijón tacha de mentirosa a la testigo protegida en un careo ante el juez

El ex regidor y ex diputado del PP, Álvaro Gijón, que ha declarado este jueves ante el juez instructor del ‘caso Cursach’, ha asegurado que la testigo protegida número 31 “miente” y ha negado los hechos ya que ha asegurado que “no conozco al señor Cursach, no lo he visto en mi vida”.

Gijón ha participado en un careo con esta testigo para el que, según ha explicado, no estaba avisado. “Me ha dicho (la testigo) que yo había ido a un prostíbulo, le he contestado que me diga las fechas y me ha respondido que no las tiene apuntadas en su dietario. ¿Así cómo me puedo proteger? Son contradicciones una detrás de otra”, ha asegurado visiblemente molesto.

Tras Gijón ha declarado durante unos cinco minutos, el ex jefe de la Policía Local, Joan Mut, y también ha negado todos los hechos. Después de él, ha entrado el ex presidente del PP de Palma, José María Rodríguez.