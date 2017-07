Marga Durán y Aina Aguiló se disputarán la presidencia del PP de Palma

Aina Aguiló disputará a Marga Durán la presidencia del PP de Palma en el congreso que se inicia mañana y que hasta hoy contaba con tres candidatos. La unión entre Aina Aguiló y Jordi Horrach deja abierta la posibilidad de que la disputa por la presidencia de Palma sea más enconada que hasta la fecha cuando en el PP muchos apostaban por la línea oficialista que encabeza Marga Durán.

Jordi Horrach ha confirmado a Mallorca Confidencial que tras la reunión mantenida esta mañana con Aina Aguiló, ambos han alcanzado un acuerdo definitivo para ir en una lista unitaria con lo que Aina Aguiló será la encabece la candidatura a la presidencia del PP y luchará contra Marga Durán.

Horrach ha indicado que “hemos llegado a puntos de acuerdo importantes y Aina encabezará la lista y yo voy como número dos. He intentado aunar las tres candidaturas en una sola pero ha sido totalmente imposible. Personalmente, he ofrecido tanto a Aina como a Marga una acuerdo conjunto para que el partido pudiese así salir reforzado pero ha sido imposible llegar a un acuerdo”.

En este punto, Jordi Horrach añade que “ personalmente me siento más cercano a los postulados de Aina que a los de Marga Durán y creo que al unirnos los dos, el resultado final estará mucho más igualado e, incluso, podría decir que con los datos que manejo podría haber un empate técnico. Esta mañana he vuelto a hablar con Marga Durán pero no ha habido acuerdo”.

Finalmente, Jordi Horrach ha adelantado que en “en el supuesto de que nuestra candidatura no saliese ganadora, nos pondremos de inmediato a disposición del partido”.

Como se recordará, mañana y pasado sábado se celebra el congreso que dirimirá quien va a presidir el PP de Palma en los próximo años. En un primcipio se habían presentado las candidaturas de Aina Aguiló, Jordi Horrach y la oficialista Marga Durán. Finalmente, serán Aguiló y Marga Durán quienes se disputen la presidencia del PP de Palma.