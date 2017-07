Prohens: “La ley estrella del Govern, estrellada. Estamos ante el pacto del caos”

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Margalida Prohens, ha calificado este jueves de “vergüenza” y “espectáculo sin precedentes” la aprobación el pasado martes de la ley que regula el alquiler turístico en Baleares y que, según ha dicho, evidencia el “caos” del Govern presidido por Francina Armengol. “La ley estrella de esta legislatura, resulta que ha salido estrellada. Estamos ante el pacto del caos”, ha afirmado al respecto.

La portavoz ‘popular’, ha comparecido ante los medios de comunicación tras la Junta de Portavoces, previa a lo que será el último Pleno extraordinario de este verano, que tendrá lugar el próximo lunes, y en el que se “volverá a evidenciar el caos del pacto y los partidos que lo apoyan”, ha asegurado.

Al respecto ha explicado que en el pleno del día 24 se debatirán dos leyes, la de accesibilidad y la de los ‘toros a la balear’, pero, previamente deberán retirar la Ley de Bienestar Animal, “que hace año y medio duerme en un cajón ya que no se ponían de acuerdo y ahora han decidido sustituirla por otra”.

Según Prohens es “claramente inconstitucional y no tiene ninguna posibilidad de aplicarse, por tanto volveremos a legislar sobre algo en lo que no tenemos competencias, ha afirmado en relación al proyecto de Ley de toros de Baleares.

Por otra parte, ha añadido que espera “que no se nos veten” las preguntas que han presentado de control al Govern, y ha dicho que no se amparen en la excusa de que los grupos que apoyan al Govern no han presentado preguntas.

Ley turística

En cuanto a la polémica suscitada tras la aprobación el pasado martes de la Ley Turística, la portavoz popular ha recordado que el mismo vicepresidente, Biel Barceló, ha dicho que es una ‘ley Frankestein’, si bien, ha dejado claro que esa ley “es su responsabilidad y la de los grupos que apoyan al Govern”.

“No había visto nunca que dos días después, el mismo Govern diga que no sabe lo que se aprobó ni cómo aplicarlo. Estamos hablando de la Ley que más afecta a la economía privada familiar ya la vida particular de los ciudadanos de Baleares”, ha añadido.

Por último, Prohens ha cargado contra la presidenta, Francina Armengol, de la que ha dicho que “no está capacitada para gestionar la principal industria de nuestra Comunidad, que es el turismo”.

“Una ley que te permite alquilar habitaciones a tu vivienda habitual, apostará por muchas cosas, pero no por la calidad turística, poder alquilar habitaciones va totalmente en contra del discurso turístico del Ejecutivo balear”, ha apostillado.