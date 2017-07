El senador republicano John McCain sufre un tumor cerebral

Malas noticias para el partido republicano. Uno de sus hombres más ilustres, John McCain sufre cáncer cerebral. Así, lo ha confirmado la oficina del senador por Arizona.

Ha sido la misma oficina la que ha explicado que, el que fuera candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano en 2008, se sometió el domingo a una craneotomía en la clínica Mayo. Y, fue entonces cuando descubrieron que padecía un glioblastoma, el tipo más común de cáncer cerebral.

Tras la intervención, los médicos aseguran que el senador republicano se está recuperando “increíblemente bien”. No obstante, tendrá que seguir un tratamiento que “podría incluir una combinación de quimioterapia y radioterapia”. Algo que deberá decidir su familia.

TRUMP HA MANIFESTADO SU APOYO A MCCAIN VÍA TWITTER

Así que, mientras la familia decide cual va a ser el tratamiento que deba seguir, McCain recibe muestras de apoyo de republicanos, sí, pero también de los demócratas. Así, tanto el presidente norteamericano, Donald Trump, como la demócrata Hillary Clinton le han mandado su apoyo. Todo, a través de Twitter.

Melania and I send our thoughts and prayers to Senator McCain, Cindy, and their entire family. Get well soon. https://t.co/fONWVlmYyz

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2017