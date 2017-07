Son Armadans clama contra la presencia de numerosos mendigos en parques y galerías

En la barriada de Son Armadans los problemas no paran de crecer. Al colapso circulatorio existente en la barriada y las dos discotecas llenas de ciudadanos sudamericanos que gritan, se emborrachan y arman bulla hasta altas horas de la mañana, ahora se le suma la presencia de mendigos en los parques y galerías donde han montado su propios habitáculos y no dejan tranquilos a los vecinos ya que, tal y como señalan “duermen de día y por la noche no paran de beber y molestar”.

La presidenta de la Asociación de Vecinos de Son Armadans, Catalina Llompart reconoce que la situación en el barrio es insostenible “ya que el barrio está colapsado de vehículos y no hay manera de encontrar un sitio para aparcar. Además, seguimos con el problemón que generan dos discotecas de ambiente latino que ya denunciamos en su día por los ruidos y molestias que generan. Lamentablemente, desde el Ayuntamiento de Palma no han hecho absolutamente nada para solucionarlo”.

No obstante, uno de los mayores quebraderos de cabeza a los que se enfrentan hoy en día los vecinos hace referencia a la proliferación de mendigos en el parque y en una de las galerías existentes en el barrio. En este punto, Catalina relata que “tenemos un gran problema con los mendigos y lo peor es que la Policía Local nos dice que no pueden hacer nada. Contamos con un parque situado entre las calles Joan Miró y Federico García Lorca, parque que está ocupado por varios mendigos pero como por la noche se cierra, éstos quieren salir y al no poder empiezan a gritar y a dar patadas. En época de lluvias, los mendigos se trasladan a unas galerías situadas en la calle Federico García Lorca y como resulta que es una zona comunitaria de propiedad privada pues la policía no puede hacer nada. En estas zonas los mendigos hacen sus necesidades, ensucian toda la zona y molestan ya que normalmente ellos duermen de día y salen por las noches”.

La presidenta vecinal se lamenta que pese a todos los problemas, el Ayuntamiento no les haga caso, aunque tal y como señala “con el anterior alcalde, José Hila no tuvimos ninguna relación aunque nos hemos entrevistado con Toni Noguera y lo vemos más receptivo a nuestros problemas. A ver si es verdad”.

Por último, Catalina Llompart destaca que si es verdad que al final hacen un eje cívico en el Paseo Marítimo “los que viven allí van a tener que vender sus casas pues ya tenemos la negativa experiencia de los ejes cívicos de Santa Catalina o Blanquerna”.