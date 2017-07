És Polítics, sa Feixina i és creuer Balears

Aquesta setmana desitjava donar sa meva opinió sobre es referèndum català, he baratat de criteri i vaig comentar un altre tema.

Sa estulticia d’uns polítics, sa covardia d’uns altres, ses argumentacions prepotents de determinats personatges, sa falta de “seny” d’una majoria i lo que és més lamentable, s’inoperància de sa societat civil, ses seves pors, ses seves fòbies o sa seva tebor a pendre partit enfront de s’ofensa d’un ajuntament caciquil i extremista, s’equip des qual de govern ho fa tot sol per uns pocs i no per sa majoria dets habitants de sa nostra ciutat.

Senyors munícipes no som vassalls som ciutadans i vostès ho descuiden. Per favor no seguesquin insultant s’intel•ligència humana amb ses seves posturetes i devaneos, facin feina per i per sa ciutat i se deixin d’estantisses revenges i d’obrir ferides cicatrisades amb s’esbucament des monòlit de Sa Feixina, esbucament possiblement pactat amb ses forces sobiranistes radicals que avui governen, perquè pogués esser batle de sa nostra ciutat Don Jose Hila Vargas i a anys llum a sa seva gestió, dit sigui de passa, des seus predecessors socialistes Don Ramón Aguilo, pentura es millor batle de sa democràcia i Donya n’Aina Calvo, sa qual en es seu moment aplicant sa Llei de sa Memòria Històrica va contextualisar es monument que ara demonizen despietadament amb argumentacions pròximes a s’obscenitat cultural i històrica.

Senyors polítics des govern municipal i de s’oposició, es de s’oposició per sa seva tebior i es de s’equip de Govern per poder esmenar sa barbaritat de s’esbucament:

¿Qui els legitima a tots vostès per fer burla des morts a bord des Creuer Balears?

Voluntaris a bord hi havia molt pocs i defensaven es seus pensament, sa majoria eren homos de reemplaçament i molt possiblement de diferents ideologies ¿ventura aquests no varen anar també víctimes de sa barbàrie des nostros antepassats i vostès els deixen en es marge com empestats?

Tots es morts a sa guerra fratricida varen esser víctimes d’un o d’un altre bàndol, moltes de ses famílies d’aquella desgraciada època varen sofrir pèrdues de familiars, en es dos bàndols i no per això una perduda és superior en una altra, des de l’any 1931 Espanya va patir horrors, revolucions, morts innocents, tragèdies polítiques provocades per totes ses ideologies irresponsables i extremistes des de comunismo fins an es feixisme amb tots es seus matisos, avui crèiem superat això i uns quants pics se té sa sensació de que no.

Vostès senyors polítics, ets uns i ets altres, tenen s’obligació d’evitar aquestes situacions i no provocar-les, mereixem viure en pau i concòrdia, ets uns i ets altres, però aquesta pau i aquesta concòrdia no la conseguirem si no tancam es passat i mos obligam a fer feina per un futur comú de convivència i prosperitat, mai de venjança.