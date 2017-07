El ATB se estrena contra el juvenil A y lo derrota por 3-1

Óscar Rico: “El proyecto es muy ambicioso”

Es el octavo fichaje del proyecto 2017-18

Óscar Rico, el octavo fichaje del proyecto ha declarado a los medios en su presentación antes de disputarse el primer partido amistoso:

“El proyecto es muy ambicioso. Me han hablado maravillas del club Xisco i Migue Marín. He seguido al ATB porque he jugado parte de mi carrera en el grupo III. Es un buen momento para venir. Lo primer es ir partido a partido y crecer como equipo para mejorar lo del año pasado. Puedo aportar experiencia y hacer lo mejor para el beneficio del club. Acabé en Mérida en plenas condiciones y vengo motivado.

Sobre su amistad con Xisco y rivalidad a balón parado en las faltas ha dicho: “Si Xisco sigue tirando las faltas tan bien como el año pasado no vamos a discutir porque buscaremos el beneficio del club”

Por otra parte, el equipo ha realizado su primer partido de pretemporada con dos partes de 40’ contra el juvenil A. Han jugado todos los fichajes a excepción del recién llegado Óscar Ruiz.

Era el debut en Son Malferit como entrenador de Armando de la Morena que ha dispuesto del siguiente equipo en la 1ª parte:

Carl en portería, defensa de Marcel, Villapalos, Sergio y Migue, medio campo con Fullana, Malik, Delgado y Kike; y en punta Nacho Heras y Xisco.

En la 2ª parte se cambió el equipo por completo:

Aulestia en portería, defensa de Ruiz, Vallori, Manu y Guasp. Centro del campo con Borja, Liñares, Pedro Ortiz y Uche. Punta Rodrigo y Álvaro. También jugador Riad, Biel Coll e Ilias.

La primera parte se cerró con 2-0 gracias a los dos tantos marcados por Malik.

Malik ha declarado: “era un test contra el juvenil, no sabemos aún dónde estamos, me encanta hacer dos goles”

Armando de la Morena: “la primera parte estaban más frescos y se ha visto un mejor fútbol. Hasta que no pasen tres semanas no se verá el bloque”.