Los estanqueros dan definitivamente de baja a las terminales de recarga de la tarjeta ciudadana

Los estanqueros han dicho basta. Cansados de que tanto el Ayuntamiento de Palma como la conselleria de Mobilitat no hayan prestado el más mínimo interés en buscar una solución al conflicto que enfrenta a los estanqueros de Palma con la empresa concesionaria de las terminales de recarga de la tarjeta ciudadana, han decidido que esta semana darán de baja oficialmente a todas los terminales de las tarjetas. Asimismo, instan al Ayuntamiento a que públicamente demuestre que dispone de 200 puntos de recarga cuando ello no es así y advierten que se están cobrando de más en algunos puntos donde todavía se puede recargar la tarjeta ciudadana.

Fuentes de la Unión de Estanqueros de Baleares han sido taxativos al declarar que “esta misma semana informaremos a la EMT y a la distribuidora Rotger que damos de baja los terminales de recarga de la tarjeta ciudadana existentes en los estancos de Palma. Esta decisión se toma como consecuencia de que ni Panini, la empresa concesionaria, ni la EMT, ni la conselleria de Mobilitat, han movido un dedo para solucionar este problema y nosotros no queremos dar un mal servicio a los clientes”.

Las mismas fuentes apuntan a que “las condiciones en las que trabajamos no son las más adecuadas ya que las terminales están obsoletas por lo que la recarga de las tarjetas generan muchas colas en los estancos y no se puede vender con normalidad otros productos. A ello hay que sumar que desde hace años llevamos solicitando que se nos equiparen las condiciones que tenemos con los de la península, que obtienen un benéfico superior al 130% del que obtenemos nosotros”.

En cualquier caso, la Unión de Estanqueros lamenta que “el Ajuntament de Palma en vez de ayudarnos nos diga que nuestras quejas son infundadas cuando la empresa que ganó el concurso no está cumpliendo con lo acordado. Por otro lado, nos gustaría que alguien comprobara lo que afirma Cort de que dispone de 200 puntos de recarga ya que no es cierto. A todo ello hay que sumar que hemos podido comprobar que en algunos puntos de recarga se están cobrando entre 20 y 30 céntimos más por recargar la tarjeta. Todo ello sin olvidar que ahora nos dicen que algunas farmacias también van a servir como local para recargar la tarjeta ciudadana”.

“El Ajuntament de Palma se ha lavado las manos; no se preocupa de que la contrata haya ido bajando las comisiones al cargador final sin ningún tipo de explicaciones y no ha modernizado las terminales. Todo esto ha provocado que hayamos tomado esta decisión ya que, finalmente, los más perjudicados van a ser los ciudadanos que no saben donde recargar su tarjeta y están buscando sitios por todas partes para hacerlo”.